Κοινωνία

Μυτιλήνη: Σάλος και… ξύλο για ακροδεξιούς από την Γερμανία (εικόνες)

Οι φερόμενοι ως νεοΝαζί έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Επίθεση δέχθηκε ο ένας από αυτούς

«Το “παρών” στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης δίνουν από το πρωί της Παρασκευής τουλάχιστον πέντε (νέο)Ναζί από τη Γερμανία και το κόμμα “Κίνημα Ταυτότητας”, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο stonisi.gr.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του:

«Μετά τις 11 το πρωί, έκαναν βόλτα στην Ερμού, προσποιούμενοι τους ρεπόρτερ με κάμερες από τη Γερμανία, τραβώντας τα πάντα και σημειώνοντας «Ήρθαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να δείξουμε και την πλευρά του Έλληνα». Ο ένας εξ αυτών δέχτηκε επίθεση από κάποιον με μαύρο μπουφάν, όπως δήλωσε στο «Ν» αυτόπτης μάρτυρας που σημείωσε ότι του άνοιξαν το κεφάλι, καθώς και ότι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

«Θα σας κάνουμε ό,τι σας κάναμε στα Καλάβρυτα» φέρονται να φώναζαν οι νεοναζί- προφανώς αναφερόμενοι στη 13η Δεκέμβρη του 1943 και στη μαζικότερη σφαγή αμάχων από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Μία επιχειρηματίας στην αγορά της Ερμού που ξέρει γερμανικά τους μίλησε και της είπαν ότι είναι Γερμανοί δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ. «Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι το νησί μου, έχουν καταστρέψει όλοι το νησί μου. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου» δήλωσε στο «Ν» σοκαρισμένη.

Ας σημειωθεί ότι μέσα στους «επισκέπτες» είναι και ο Mario Muller, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι νεοναζί και επικεφαλής της "Kontrakultur Halle", μιας περιφερειακής ομάδας του "Identitarian Movement Germany". Πριν από τη μετάβασή του στη Σαξονία-Άνχαλτ, δραστηριοποιήθηκε στον οργανισμό νεολαίας NPD "Young National Democrats"».

Τι αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Δυο Γερμανοί και δυο Αυστριακοί πολίτες προσήλθαν σήμερα στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι στις 11.30 το μεσημέρι, στην οδό Ερμού στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης δέχθηκαν επίθεση από ομάδα επτά «κουκουλοφόρων» οι οποίοι και τους χτύπησαν. Ένας δε από αυτούς προσήλθε και στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Μυτιλήνης με ελαφρά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι τέσσερις δήλωσαν «δημοσιογράφοι πατριωτικού περιοδικού» χωρίς όμως να μπορούν να αποδείξουν την επαγγελματική ιδιότητα τους. Όπως έγινε γνωστό ήρθαν στη Λέσβο τις τελευταίες μέρες και σχετίζονται με την οργάνωση GENERATION IDENTITAIRE («Γενιά της ταυτότητας») με μέλη σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία και Σερβία και σκοπό «να ενώσει την Ευρώπη κατά της λαθρομετανάστευσης». Από την Αστυνομία διερευνάται ποιοι είναι οι δράστες της σε βάρος τους επίθεσης».