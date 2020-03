Πολιτική

Ζιαζιάς στον ΑΝΤ1: να φτιαχτεί φράχτης σε όλον τον Έβρο – Εθνική υποχρέωση η φύλαξη των συνόρων

Οι εκτιμήσεις του πρώην Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την τουρκική πίεση και την στάση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεχόμαστε μια ασσύμμετρη απειλή, βρισκόμαστε στο τελευταίο σημείο και πρέπει να δράσουμε. Ενεργήσαμε όπως πρέπει και είδαμε μια εξύψωση του ηθικού του λαού μας», ανέφερε ο επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» αναφορικά με τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζιαζιάς, «το κλείσιμο των συνόρων ήταν ένα αφήγημα που εμείς οι στρατιωτικοί λέμε ότι έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Κατά την προσωπική μου άποψη έπρεπε να είχαμε λάβει μέτρα από το 2015 και να είχαμε στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι χώρα προορισμού, αλλά άμεσης φυγής».

Ο επίτιμος Αρχηγός του ΓΕΣ εκτίμησε ότι «η κατάσταση αυτή θα τραβήξει σε χρόνο, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καταπόνηση των δυνάμεων μας στον Έβρο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα αντέξουν οι στρατιώτες μας και οι αστυνομικοί, για αυτό πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα».

«Πρέπει να φτιάξουμε τον φράχτη. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει φράχτη, ενώ αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα, ενώ άλλες χώρες στο εσωτερικό της Ευρώπης, έχουν φτιάξει φράχτες», τόνισε ο κ. Ζιαζιάς, συμπληρώνοντας «Εγώ δεν μιλώ για την επιμήκυνση του φράχτη από τα 12 στα 40 χιλιόμετρα, αλλά για την κατασκευή φράχτη για όλον τον Έβρο».

Σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της χώρας μας με 700 εκ. ευρώ, ο κ. Ζιαζιάς υπογράμμισε ότι «η φύλαξη των συνόρων είναι δική μας υποχρέωση, μόνοι μας πρέπει να τα φυλάξουμε, δεν πρέπει να ψάχνουμε εθνικούς προστάτες. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».