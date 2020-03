Οικονομία

Με... γροθιές η συνάντηση Μητσοτάκη - Ρέγκλινγκ στο Μαξίμου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα συζήτησαν ο πρωθυπουργός και ο επικεφαλής του ESM. Το σχέδιο «Ηρακλής» στο επίκεντρο της συνάντησης Ζαββού - Ρέγκλινγκ.

Τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM), Κλάους Ρέγκλινγκ δέχθηκε με... γροθιές στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση οι κ. Μητσοτάκης και Ρέγκλινγκ συζήτησαν για την επιτυχημένη εξέλιξη της πέμπτης αξιολόγησης, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την αντιμετώπιση εξωγενών κινδύνων όπως είναι ο κορονοϊός.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που οι δύο άνδρες απέφυγαν την καθιερωμένη χειραψία και προτίμησαν να χαιρετηθούν ενώνοντας απλώς τις γροθιές τους...

Νωρίτερα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργο Ζαββό. Στη συνάντηση ο κ. Ρέγκλινγκ συνοδευόταν από τον επικεφαλής της αποστολής του ESM στην Ελλάδα, Πάολο Φιορέτι. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής» και τις σχετικές δράσεις του υπουργείου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των servicers.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Ζαββός ενημέρωσε τον κ. Ρέγκλινγκ για τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στην κεφαλαιαγορά και τον τραπεζικό τομέα, ενώ ειδική μνεία έγινε για τις πρωτοβουλίες στην πράσινη χρηματοδότηση και τις χρήσεις του Fintech.

Συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας και ζητήματα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ο κ. Ρέγκλινγκ χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και επιβεβαίωσε την υποστήριξη του ESM στις προσπάθειες της Ελλάδας για τις μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλώνοντας μακροπρόθεσμος εταίρος.

Οι δύο άνδρες τόνισαν την πολύ καλή συνεργασία των δύο πλευρών, ενώ ο κ. Ζαββός επεσήμανε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή του ESM στην προστασία της Ευρωζώνης και υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου του Μηχανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.