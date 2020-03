Κοινωνία

Λέσβος: Μεγάλη πυρκαγιά σε δομή για μετανάστες

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλήνης.

Μεγάλη φωτιά, από άγνωστη αιτία, ξέσπασε γύρω στις 8:30 το βράδυ του Σαββάτου, σε δομή εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας αιτούντων άσυλο στην περιοχή του Καρά Τεπέ, λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης.

Η δομή λειτουργεί από τη μη Κυβερνητική Οργάνωση “One happy family”.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.