Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ακινητοποιήθηκαν αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στις γραμμές του τρένου.

Aκινητοποιήθηκε προληπτικά στη Λειβαδιά, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η αμαξοστοιχία 58, που εκτελούσε το απόγευμα του Σαββάτου το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Αιτία, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είναι πυρκαγιά σε χόρτα κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Η πυροσβεστική διέκοψε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία 58 να ακινητοποιηθεί στη Λειβαδιά, η 59 στο Λιανοκλάδι και η 885 στην Τιθορέα.