Ζώδια: πώς αντιμετωπίζουν τους εχθρούς τους

Η αστρολογία, με χιουμοριστική διάθεση πάντα, έχει την απάντηση στο πως αντιμετωπίζουμε τους "ορκισμένους" εχθρούς μας...

Κριός: Όποιος σκεφτεί να τα βάλει με το Κριάρι, θα βρει απέναντί του το χαμηλωμένο κεφάλι με τα κέρατα, έτοιμο να τον στείλει δέκα μέτρα μακριά με μια κουτουλιά. Εχθρός εν όψει; Ας κοπιάσει, λέει ο Rambo του ζωδιακού κύκλου. Οι αντιπαραθέσεις έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που, όχι απλώς δεν αποφεύγει, αλλά αποτελούν για εκείνον το αλατοπίπερο της ζωής. Ακόμα κι αν υστερεί σε δυνάμεις, υπερτερεί σε ορμή και αποφασιστικότητα. Και επειδή η επίλυση των διαφορών δια της διπλωματικής οδού δεν είναι το φόρτε του, ο αντίπαλός του θα πρέπει να περιμένει μάχη μέχρις τελικής πτώσεως. Της δικής του.

Ταύρος: Κάποιος που θέλει να χτυπήσει με οποιονδήποτε τρόπο ένα Ταύρο, μπορεί στην αρχή να νιώθει σαν να… βαράει τον τοίχο. Ουδεμία αντίδραση. Και πραγματικά το ζώδιο αυτό μια κάποια ανοχή στις προκλήσεις την έχει, σε σημείο μάλιστα ώστε η αντίδρασή του να εκληφθεί από την άλλη πλευρά σαν αδιαφορία ή αδυναμία. Ουαί και αλίμονο όμως αν η κατάσταση ξεπεράσει τα όρια της υπομονής του ή της αίσθησής του ότι απειλείται. Ο Ταύρος θα εξαπολύσει επίθεση με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη της βραδύτητας των προηγούμενων αντανακλαστικών του. Και επιπλέον θα έχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, αυτό πού το πας;

Δίδυμοι: Με την ευστροφία του ο Δίδυμος θα ανιχνεύσει έγκαιρα αν κάτι απειλητικό «παίζει» εναντίον του. Και με την ίδια ευστροφία θα το αντιμετωπίσει, χωρίς να χάνει χρόνο. Η βία είναι για εκείνον απορριπτέα, κυρίως γιατί θεωρεί τη δύναμη του μυαλού ασύγκριτα ανώτερη και με αυτήν θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα τσακίσει τον αντίπαλό του με τα λόγια και την καλά μελετημένη στρατηγική του, ενώ θα αποφύγει τις βολές της άλλης πλευράς με την ευλυγισία του ξιφομάχου Ζορρό. Και στο τέλος, ακριβώς σαν τον μυθιστορηματικό ήρωα, θα αποχωρήσει αφήνοντας πίσω χαραγμένα τα αρχικά του με το ξίφος.

Καρκίνος: Ο Καρκίνος βλέπει υπονομευτικές διαθέσεις των άλλων ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Το να υπάρχουν πραγματικά και επιβεβαιωμένα, τον καταρρακώνει. Πώς θα το αντιμετωπίσει; Το ιδανικό για εκείνον θα ήταν να υπάρχει κάποιος να τον υπερασπιστεί και δεν πειράζει, ας μην πάρει ο ίδιος τα εύσημα της γενναιότητας. Για αυτό άλλωστε έχει φροντίσει να διαμορφώσει στη ζωή του συνθήκες, ώστε να υπάρχουν άτομα στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί σε ώρα ανάγκης. Αν πάλι πρέπει να το αντιμετωπίσει μόνος του, αφού το αναβάλει με την ελπίδα ότι η απειλή θα… βαρεθεί και θα φύγει, θα σφίξει τα δόντια και θα πράξει τα δέοντα.

Λέων: Ο Λέων θεωρεί απόλυτα φυσικό να υπάρχουν άτομα που τον φθονούν και τον υποβλέπουν. Το βλέπει και σαν ένα μέτρο της αξίας του, καθόσον όλες οι σπουδαίες προσωπικότητες έχουν εχθρούς, σε αντίθεση με τους ταπεινούς και ασήμαντους. Έτσι, αν κάποιος από αυτούς αρχίσει τις προκλήσεις, θα αντιμετωπιστεί αναλόγως. Τα Λιοντάρια είναι συνήθως ατρόμητα και μια «εχθρική» ενέργεια απέναντί τους όχι μόνο δεν θα τα τρομάξει αλλά και θα θεωρηθεί παράτολμη ασέβεια, προκαλώντας την οργή τους. Ο ασεβής και παράτολμος σύντομα θα καταλάβει ότι έχει διαλέξει τη λάθος πλευρά. Καλύτερα να αποσυρθεί πριν οι προειδοποιητικοί βρυχηθμοί μετατραπούν σε δαγκωνιές!

Παρθένος: Ο Παρθένος μπορεί να είναι αρκετά ανταγωνιστικός, αλλά προτιμά τις αντιπαραθέσεις κατά μέτωπο και όχι με ύπουλα μέσα. Αν βρεθεί σε μια αντίστοιχη κατάσταση, με την επίγνωση ότι κάποιος ενεργεί εις βάρος του, θα αισθανθεί αρκετά ανασφαλής. Δεν είναι ο τύπος που θα …ξεκατινιασθεί, αν χρειαστεί, και το γεγονός ότι οι άλλοι μπορεί να μην έχουν αντίστοιχους ενδοιασμούς, ίσως θα τον φέρει σε μειονεκτική θέση. Έτσι το δικό του όπλο είναι το μυαλό του, που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για να εξουδετερώσει επιδέξια την απειλή, κρατώντας παράλληλα την πολύτιμη αξιοπρέπειά του. Τουλάχιστον σε αυτό το τελευταίο τα καταφέρνει.

Ζυγός; Η ύπαρξη έστω και ενός ατόμου που στρέφεται εναντίον του, καταρρακώνει τον Ζυγό. Αυτός σε όλη του τη ζωή προσπαθεί να τα έχει καλά με τους πάντες, πώς μπορεί λοιπόν να έχει δημιουργήσει μια αντιπαράθεση, ή ακόμα χειρότερα μια έχθρα; Καθώς δεν είναι άνθρωπος των βίαιων αντιδράσεων, θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τη συζήτηση και με τη διαπραγμάτευση, τομείς στους οποίους ως γνωστόν διαπρέπει. Αν όμως αποτύχει σε αυτό το επίπεδο, μόνο ο θυμός του και η αίσθηση ότι τον έχουν κολλήσει στον τοίχο μπορεί να τον τροφοδοτήσουν με τον αναγκαίο «τσαμπουκά» για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση.

Σκορπιός: Όποιος τα βάζει με τον Σκορπιό, το κάνει υπ’ ευθύνη του. Μακάρι τουλάχιστον να απολαύσει την όλη κόντρα όσο κι ο ίδιος ο Σκορπιός, για να κερδίσει κάτι. Γιατί το να κερδίσει το …ματς αποκλείεται. Ο εκπρόσωπος του εν λόγω ζωδίου είναι ο μετρ της αντιπαράθεσης και το να έχει βρει έναν αντίπαλο τον ιντριγκάρει. Κι όσο πιο απειλητικός είναι ο εν λόγω «εχθρός» τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία η βαρύτητα των όσων διακυβεύονται. Το θέμα είναι οι στρατηγικές, οι μπλόφες, τα νικηφόρα χτυπήματα. Η αναμέτρηση με λίγα λόγια, που ξέρουμε πολύ καλά υπέρ ποιού θα τελειώσει.

Τοξότης: Ο Τοξότης θέλει όλες του οι παρτίδες με τους άλλους να είναι ευχάριστες. Οι αντιπαραθέσεις που του αρέσουν είναι μόνο οι θεωρητικού τύπου, όπως οι πολιτικο-φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά απεχθάνεται τις συγκρούσεις επί του προσωπικού. Τι στην ευχή, αυτός είναι ικανός να δημιουργεί φιλίες ακόμα και αν βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι, αν αντιληφθεί ότι κάποιος τον εχθρεύεται και τον σαμποτάρει, θα του δημιουργηθεί έντονη η απορία γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάντως σπάνια θα μπει σε… ανένδοτο αγώνα με τον υποτιθέμενο «εχθρό». Θα προτιμήσει να τον αγνοήσει, γιατί στο κάτω-κάτω ένας Τοξότης είναι και ανώτερος άνθρωπος.

Αιγόκερως: Ο Αιγόκερως βλέπει γενικά τη ζωή σαν έναν αμείλικτο πόλεμο για επικράτηση του καλύτερου, όπου βέβαια ο καλύτερος φιλοδοξεί να είναι ο ίδιος. Έτσι λοιπόν θεωρεί δεδομένο ότι θα συναντά αντιζήλους στον δρόμο του, που θα πρέπει να τους κατατροπώνει για να ανοίγει το πέρασμά του προς τους εκάστοτε στόχους του. Ο Αιγόκερως δεν είναι εύκολος αντίπαλος και όποιος σκοπεύει να τα βάλει μαζί του είναι πιθανόν να τα βρει ελαφρώς… μπαστούνια. Εκείνος, από την πλευρά του, θα επιστρατεύσει την κλασική μεθοδικότητα του ζωδίου του και θα εξουδετερώσει τον «εχθρό», απολαμβάνοντας κιόλας την αναμέτρηση σχεδόν όσο και τη νίκη.

Υδροχόος: Για τον Υδροχόο οι έχθρες είναι απωθητικές, όχι τόσο γιατί αισθάνεται ότι τον απειλούν, αλλά γιατί έρχονται σε σύγκρουση με την ιδέα του για την πανανθρώπινη ενότητα, αλληλεγγύη και όλα τα σχετικά. Ο ίδιος σπάνια δημιουργεί αντιπαλότητες και αποφεύγει να απαντά στις προκλήσεις. Αν αναγκαστεί, θα το κάνει με τον άμεσο τρόπο που συνηθίζει, με μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση. Αλλά κατά βάθος προτιμά να μην ασχοληθεί, καταφεύγοντας στην αποστασιοποίηση, με τον γνωστό τρόπο του ζωδίου του. Κι αφήνει τον άλλο, τον αντίπαλό του εν προκειμένω, να χτυπάει στα… κουτουρού, χωρίς καμιά ανταπόκριση. Είναι κι αυτό ένας τρόπος.

Ιχθύες: Ο Ιχθύς δύσκολα θα αντιληφθεί ότι κάποιος έχει «εχθρικές» διαθέσεις απέναντί του. Ο ίδιος έχει την τάση να δικαιολογεί γενικώς τους ανθρώπους, ακόμα κι αν δεν του έχουν συμπεριφερθεί με τον καλύτερο τρόπο. Αρνείται λοιπόν να θεωρήσει ότι ο άλλος τον υπονομεύει, μέχρι που η κατάσταση να γίνει πια ολοφάνερη. Αλλά ακόμα και τότε θα αποφεύγει να αντιδράσει, μέχρι που να στριμωχτεί. Βέβαια δεν πρόκειται να βγει σε μονομαχία μέχρι τελικής πτώσεως. Θα προσπαθήσει με τη χαρακτηριστική του διαλλακτικότητα να αφοπλίσει τον αντίπαλο. Και είναι πολύ πιθανό με αυτή την… εναλλακτική προσέγγιση να έχει πολύ καλά αποτελέσματα.

