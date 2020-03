Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Αν και η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης, είχε τραγικό αποτέλεσμα.

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε την νύχτα της Κυριακής ένας άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών, σε οικία επί της οδού Σάμου στη Σαλαμίνα.

Νωρίτερα, στο σπίτι ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο δωμάτιο του, το οποίο και κάηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά είχε σβηστεί προ αφίξεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο συμβάν επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες.

Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.