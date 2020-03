Αθλητικά

“Η νύχτα των εκπλήξεων” στο ΝΒΑ

Μεγάλες εκπλήξεις, με απρόσμενες και οδυνηρές ήττες για ισχυρές ομάδες του θεαματικότερου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη.

Ως νύχτα των εκπλήξεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 7η Μαρτίου 2020 στο NBA, καθώς δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος γνώρισαν την ήττα από «αδύναμους». Μία περίπτωση είναι αυτή του Χιούστον, το οποίο, αν και προηγείται στη Νοτιοδυτική περιφέρεια, ηττήθηκε στη Σάρλοτ με 108-99 από τους Χόρνετς, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθεια για να περάσουν στα πλέι οφ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι ο ηγέτης των Ρόκετς, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους (6/11 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 12/14 βολές), 10 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά και 10 λάθη σε 45 λεπτά συμμετοχής. Όμως, οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν στον επιθετικό πλουραλισμό τους για να φτάσουν στη νίκη, καθώς οι παίκτες της αρχικής πεντάδας είχαν όλοι διψήφιο αριθμό πόντων με κορυφαίο τον Τέρι Ρόζιερ που πέτυχε 24.

Στο μεταξύ, οι Καβαλίερς... ξέραναν το Ντένβερ, επικρατώντας στο Κλίβελαντ με 104-102. Μπορεί οι «ιππότες» να είναι τελευταίοι στην Ανατολή και οι Νάγκετς πρώτοι στη Βορειοδυτική περιφέρεια, ωστόσο οι «Καβς» έφτασαν σε μια νίκη γοήτρου. Τρεις παίκτες των γηπεδούχων σημείωσαν περισσότερους από 20 πόντους, με κορυφαίο τον Κέβιν Λαβ που πέτυχε 27.

Τέλος, το Γκόλντεν Στέιτ, το οποίο είναι τελευταίο στη Δύση, υπέταξε τη Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 118-114 στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Έρικ Πασκάλ πέτυχε 23 πόντους για τους Ουόριορς, συμπεριλαμβανομένων 2/2 βολών, με τις οποίες οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 115-114, 51.7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, την ώρα που πρώτος σκόρερ των «πολεμιστών» ήταν ο Ντέιμιον Λι με 24.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Χιούστον: 108-99

Ντιτρόιτ-Γιούτα: 105-111

Κλίβελαντ-Ντένβερ: 104-102

Μέμφις-Ατλάντα: 118-101

Γκόλντεν Στέιτ-Φιλαδέλφεια: 118-114

Πόρτλαντ-Σακραμέντο: 111-123