Κοινωνία

Αποκλειστικά βίντεο ΑΝΤ1: Με την ανοχή των Τούρκων οι επιθέσεις μεταναστών στον Έβρο

Την ώρα που οι ελληνικές δυνάμεις δέχονται επιθέσεις, οι Τούρκοι στήνουν συρματοπλέγματα για να εμποδίσουν τους μετανάστες να γυρίσουν πίσω.