Αθλητικά

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο

Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη ο Greek Freak.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πορευτεί το Μιλγουόκι τουλάχιστον, στα δύο προσεχή ματς που θα δώσει στην regular season του ΝΒΑ.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο σταρ των Μπακς (μαγνητική) έδειξαν ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό του γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα δώσει το «παρών» στα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ματς που ακολουθούν, αρχής γενομένης από το σημερινό (8/03) με το Φοίνιξ και αυτό που ακολουθεί με το Ντένβερ (9/03).

Το πρόβλημα για τον MVP της περασμένης σεζόν προέκυψε στη διάρκεια του τελευταίου αγώνα με τους Λέικερς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση του Greek Freak δεν κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο, αποφασίστηκε να μείνει εκτός από τα ματς που προαναφέρθηκαν για να αναρρώσει.

Πάντως, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας του, η κατάστασή του θα επαναξεταστεί πριν τον αγώνα με την Βοστόνη, που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου.

Σε 57 αγώνες από την έναρξη της σεζόν, ο Έλληνας διεθνής άσος μετρά 29.6 πόντους, 13.7 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 30.9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.