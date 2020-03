Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μπλόκο σε τεράστια ποσότητα κάνναβης (εικόνες)

Κατασχέθηκε πάνω από ένας τόνος χασίς σε τροχόσπιτο. Τα παράνομα κέρδη θα ξεπερνούσαν τα 1.730.000 ευρώ. Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο.

Ακόμη ένα καίριο «χτύπημα» σε διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών επέφερε η Ελληνική Αστυνομία ενώ κατέσχεσε ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από έρευνες, κατάφερε να συλλάβει έναν 32χρονο Ιταλό και μία 27χρονη ομοεθνή του, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε, από την Αλβανία, μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή της στην Ελλάδα, την Τουρκία και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με παρακολούθηση από την Ηγουμενίτσα τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι των Ιταλών, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένας τόνος και 145 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τέσσερα κιλά και 68 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), καθώς και 916 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (λάδι).

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες εισήγαγαν τη συγκεκριμένη ποσότητα μέσω του διασυνοριακού σταθμού στο Μαυρομάτι Ηγουμενίτσας.

Όπως τονίστηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης της υπόθεσης από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγο Πέτρο Τζεφέρη και τον επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών Σπύρο Τσαρδάκα, υπολογίζεται ότι τα έσοδα της οργάνωσης, μόνο από τη συγκεκριμένη μεταφορά, θα ξεπερνούσαν το ποσό του 1.730.000 ευρώ. Επίσης, έχει πιστοποιηθεί σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα και η δράση ενός Βόσνιου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.