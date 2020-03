Οικονομία

Τσουχτερά πρόστιμα μετά από ελέγχους για την πάταξη του παρεμπορίου

Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν προϊόντα-“μαϊμού” που θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 23.300 ευρώ επιβλήθηκαν μετά από τους ελέγχους της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Yπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Κατά το χρονικό διάστημα από 2/3/2020 έως 8/3/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 247 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών Aρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν εκατοντάδες είδη παρεμπορίου (1.050 τεμάχια) κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.ά, συνολικού ύψους 23.300 ευρώ.

Ενδεικτικά, στις 8 Μαρτίου 2020, σε ελέγχους στην κυριακάτικη αγορά του Πειραιά από ελεγκτές της γενικής γραμματείας και αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 206 τεμάχια βιομηχανικά είδη παράνομης εμπορίας και διακίνησης, ενώ εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη από το νόμο αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης για εμπορία βιομηχανικών προϊόντων άνευ αδείας.