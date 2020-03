Life

“Your Face Sounds Familiar”: Πρώτο σε τηλεθέαση το show του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι εντυπωσιακές μεταμφιέσεις των 10 καλλιτεχνών και το μοναδικό απόσπασμα από το διάσημο μιούζικαλ “Phantom of the Opera”.

Πρώτο στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού ήρθε και την Κυριακή 8 Μαρτίου, το τέταρτο επεισόδιο του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων “Your Face Sounds Familiar”. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 23,1% και προηγήθηκε κατά 10 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες 18-24 έδωσαν στο show τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, καθώς άγγιξαν το 31,3%.

Σε απόλυτο αριθμό, το 4ο επεισόδιο παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.165.680 τηλεθεατές.

Η σταθερή αξία του “Your Face Sounds Familiar”, η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι 10 ταλαντούχοι καλλιτέχνες μας χάρισαν, κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του “Your Face Sounds Familiar”.

Και οι 10 καλλιτέχνες ήταν υπέροχοι, ωστόσο η Ευρυδίκη έκλεψε την παράσταση και βγήκε νικήτρια του τέταρτου επεισοδίου ως “Babymetal”.

Οι μεταμορφώσεις του 4ου επεισοδίου:

Στέφανος Μουαγκιέ – Bobby Brown

– Bobby Brown Ευρυδίκη – Babymetal

– Babymetal Τάνια Μπρεάζου – Χρήστος Μάστορας

– Χρήστος Μάστορας Γιώργος Χρανιώτης - Μάρθα Καραγιάννη

- Μάρθα Καραγιάννη Νικόλας Ραπτάκης – Mariah Carey

– Mariah Carey Λάμπης Λιβιεράτος – FY

– FY Μαρία Ανδρούτσου – The Cranberries

– The Cranberries Κατερίνα Κουκουράκη – Jessie J

– Jessie J Δανάη Λουκάκη – Νατάσα Μποφίλιου

– Νατάσα Μποφίλιου Ηλίας Μπογδάνος – Red Hot Chili Peppers

Η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε ζωντανά στο πλατό του “Your Face Sounds Familiar” τον superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου Ben Forster και την Amy Manford και απολαύσαμε ένα απόσπασμα από το διάσημο μιούζικαλ του Andrew LIoyd Webber “Phantom of the Opera”.

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το “Your Face Sounds Familiar” διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στο νικητή διαγωνιζόμενο κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του. Η Ευρυδίκη επέλεξε να στηρίξει το έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων) Κύπρου. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που επιτελεί από το 1986 ένα σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο, στοχεύοντας με τις δράσεις του και τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο με εμπειρία καρκίνου και στην οικογένεια του καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.

Μείνετε συντονισμένοι! “Your Face Sounds Familiar” κάθε Κυριακή στις 20:45!

