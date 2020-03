Κοινωνία

Σεισμός στον Πύργο

Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 203 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, κατά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμική δόνηση πολύ κοντά στην πόλη του Πύργου καταγράφηκε περίπου 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Πύργου.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 00:19, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το επίκεντρο απέχει 203 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, πάντα κατά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πύργου.