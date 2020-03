Αθλητικά

Champions League: Στα προημιτελικά Λειψία και Αταλάντα

Οι Γερμανοί διέσυραν την Τότεναμ, ενώ οι Ιταλοί πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Βαλένθια.

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο “σφράγισε” η Αταλάντα την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του Champions League. Το 4-1 επί της Βαλένθια στο Μιλάνο αποδείχθηκε υπεραρκετό για την ομάδα-θαύμα του Γκασπερίνι, η οποία με τον “καυτό”, Ίλιτσιτς, επιβλήθηκε και στη ρεβάνς των “16” των “νυχτερίδων” με 4-3 στο άδειο λόγω... κορονοϊού, “Μεστάγια”.

Τα όποια όνειρα των γηπεδούχων για να φτάσουν σε μία... μυθική ανατροπή μετά το βαρύ σκορ επί ιταλικού εδάφους, “έσβησαν” μόλις στο 3ο λεπτό με το πέναλτι-γκολ του Ίλιτσιτς (ο Ντιακαμπί υπέπεσε στην παράβαση). Παρότι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν πολύ γρήγορα με τον Γκαμεϊρό (21΄), δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους και πάλι ο Σλοβένος διεθνής επιθετικός με πανομοιότυπο τρόπο (πέναλτι) έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ιταλική ομάδα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (51΄) ο Γκαμεϊρό έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 67΄ ο Τόρες έβαλε μπροστά την Βαλένθια σε μια προσπάθεια να πάρει, τουλάχιστον, μία νίκη γοήτρου. Ο “σεληνιασμένος”, Ίλιτσιτς, όμως, “χτύπησε” άλλες δύο φορές, στο 71ο λεπτό ισοφάρισε και στο 82΄ έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο (καρέ) μια μαγική βραδιά για τον ίδιο και την ομάδα του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βαλένθια (Θελάδες): Σίλεσεν, Μανγκαλά, Ντιακαμπί (46΄ Γκουέδες), Γκαγιά, Κοκλέν (74΄ Τσερίσεφ), Βας, Παρέχο, Κοντογκμπιά, Ροντρίγκο (79΄ Φλορέντσι), Σολέρ, Τόρες, Γκαμεϊρό.

Αταλάντα (Γκασπερίνι): Σπορτιέλο, Παλομίνο, Καλντάρα, Χάτεμπερ, Γκόσενς, Γκόμες (78΄ Μαλινόφσκι), Ντε Ρουν (44΄ Ζαπάτα), Ιλιτσιτς, Φρόιλερ, Πάσαλιτς (83΄ Ταμέζε), Τζιμσίτι.

Για πρώτη φορά στην Ιστορία της, η Λειψία θα βρεθεί σε προημιτελική φάση Champions League, ολοκληρώνοντας με την αποψινή νίκη της με 3-0, την άλλη... μισή δουλειά, που είχε αφήσει από την πρώτη αναμέτρηση με την Τότεναμ στο Λονδίνο, όπου επικράτησε με 1-0.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν επέτρεψε στα “σπιρούνια” να πιστέψουν στην ανατροπή, καθώς με τα δύο γρήγορα γκολ του Ζάμπιτσερ (10΄, 21΄) έκαναν υγιεινό περίπατο και με το τελικό 3-0 πέρασαν με θριαμβευτικό τρόπο (δύο νίκες) στους προημιτελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. “Χτυπημένη” από πολλές απουσίες βασικότατων παικτών (Κέιν, Σον), προσπάθησε να αντιδράσει και να πετύχει κάποιο γκολ πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, αλλά δεν τα κατάφερε και το δεύτερο ημίχρονο είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (87΄) ο Φόρσμπεργκ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για τους Γερμανούς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λειψία (Νάγκελσμαν): Γκουλάτσι, Κλόστερμαν, Χάλστενμπεργκ, Μουκιελέ (55΄ Άνταμς), Ζάμπιτσερ (87΄ Φόρσμπεργκ), Λάιμερ, Ανχελίνο, Νκουνκού (59΄ Χαϊντάρα), Βέρνερ, Σικ, Ουπαμεκανό.

Τότεναμ (Μουρίνιο): Λιορίς, Οριέ (90΄ Γουόλκοτ), Αλντερβάιρελντ, Ντάιερ, Σεσενιόν, Γουίνκς, Τανγκανγκά, Λαμέλα, Λο Σέλσο (80΄ Φερνάντες), Άλι, Μόουρα.