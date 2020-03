Αθλητικά

Κορονοϊός: η απόφαση της Euroleague για τον αγώνα Αρμάνι - Ολυμπιακός

Τι προkκρίνουν οι αρμόδιοι της Euroleague, μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει και τις ελληνικές αντιδράσεις. Τι ζήτησε η Κυβέρνηση απο τους "ερυθρόλευκους".

H EuroLeague ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης, με ανάρτηση της στο Twitter, ότι όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης που είναι προγραμματισμένα στην Ιταλία, με πρώτο αυτό μεταξύ της Αρμάνι και του Ολυμπιακού, θα διεξαχθούν σε άλλη έδρα.

Όπως τελικά ανακοίνωσε με μεγάλη καθυστέρηση η EuroLeague η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο δεν θα διεξαχθεί φυσικά στην Ιταλία, αλλά στην «Mercedes-Benz Arena» του Βερολίνου την ερχόμενη Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 21:45 κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά και την επιστολή της Ένωσης Παικτών στην EuroLeague, έκρουσε ακόμη πιο δυνατά ο κώδωνας του κινδύνου! Άλλωστε κανείς από τον Ολυμπιακό δεν ήταν διατεθειμένος να μεταβεί στο Μιλάνο γι ‘ αυτό το ματς.

Όπως ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας, έπειτα από συνεδρίαση την Τρίτη, η Εθνική Επιτροπή Προστασία Δημόσια Υγεία συνέστησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός να μην κάνει το ταξίδι προς την Ιταλία, για το ματς με την Αρμάνι, λόγω των όσων συμβαίνουν στην γειτονική χώρα με τον κορονοϊό.

Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης στάλθηκαν και στην Euroleague από την οποία ζητήθηκε επανεξέταση του ελληνικού αιτήματος για αλλαγή έδρας ή αναβολή του αγώνα με την Αρμάνι (Πέμπτη, 21:45), το οποίο είχε αρχικά απορριφθεί.