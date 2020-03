Κόσμος

Εκκλησία της Κύπρου: Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία

«Θα ήταν βλάσφημο να σκεφτόμαστε ότι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού θα μπορούσαν να μεταδώσουν οποιαδήποτε ασθένεια». Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σε αντίθεση με τα μέτρα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο Κύπρου, για απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους, έρχεται η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδους.

«Η Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει ανελλιπώς να τελεί τις ακολουθίες» επισημαίνει η Ιερά Σύνοδος και παράλληλα καλεί τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και το βοηθητικό προσωπικό των ναών να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρχών του Κράτους.

Θα ήταν βλάσφημο να σκεφτόμαστε ότι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού θα μπορούσαν να μεταδώσουν οποιαδήποτε ασθένεια» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου: