Το Περιστέρι “αποχαιρέτησε” το Basketball Champions League

Γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Χάποελ Ιερουσαλήμ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στη φάση των “16” του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Περιστερίου.

Οι “κυανοκίτρινοι” δεν κατάφεραν στη ρεβάνς να ισοφαρίσουν τη σειρά με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία πέρασε νικηφόρα με 79-73 από το κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου”, γράφοντας το 2-0 και παίρνοντας την πρόκριση για την οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μπούργος.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 28-46, 47-53, 73-79

Περιστέρι (Παπανικολόπουλος): Αγραβάνης 4, Γκρέι 11, Χάτσερ 6, Μορέιρα 14, Γόντικας 2, Κέιν 6, Καράμπελας 5, Μόουζες 5, Σκορδίλης 2, Βασιλόπουλος 12, Ξανθόπουλος 2.

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Κάτας): Μπράουν 25, Φελντέιν 24, Μακ 2, Τόμας 13, Τιμόρ 2, Μπράιμο 2, Χόλαντ 6, Λέβι 2, Τέρι 3, Ζάλμανσον.