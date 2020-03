Life

Αλέξης Γεωργούλης στο “The 2Νight Show”: με αδίκησε το τρολάρισμα για την ομιλία στην Ευρωβουλη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το bullying που έχει βιώσει, την συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του “Your Face Sounds Familiar” και την μέθοδο της “ξηρασίας”.