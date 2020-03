Αθλητικά

Euroleague: αναβολή στους αγώνες, λόγω κορονοϊού

Τι αποφάσισε η διοργανώτρια Αρχή. Ποιά ματς δεν θα γίνουν.

Την αναβολή των αγώνων, τουλάχιστον για την 29 αγωνιστική, ανακοίνωσε η Euroleague.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, η Euroleague θα επικοινωνούσε με τις ομάδες – μέλη της, για να εξετάσουν την διακοπή των πρωταθλημάτων. Όπως αναφέρει στην ανακοοίνωση της, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και με βασικό γνώμονα την προστασία των αθλητών και των λοιπών μελών των αποστολών, αποφασίστηκε η αναστολή των πρωταθλημάτων της.

Νωρίτερα, η ELPA (Euroleague Players Association), έστειλε ανακοίνωση στην Euroleague ζητώντας από την διοργανώτρια αρχή την διακοπή των διοργανώσεων για λόγους ασφαλείας λόγο του κορονοϊού.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε την διακοπή της σεζόν μέχρι νεωτέρας επειδή βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κορονοϊό ο Ρούντι Γκομπέρ των Γιούτα Τζαζ.

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020