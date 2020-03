Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα μέτρα από την ΕΚΤ για την στήριξη της οικονομίας

«Απαιτείται μία δημοσιονομική απάντηση, φιλόδοξη και συντονισμένη», τόνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Την προσωρινή κεφαλαιακή ελάφρυνση των τραπεζών και την αναστολή των ασκήσεων αντοχής (stress tests) τους για το 2020, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο εποπτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων για να διασφαλίσει ότι οι άμεσα εποπτευόμενες από αυτήν τράπεζες θα μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις από τον κορονοϊό (COVID-19) γίνονται φανερές.

«Αποδεικνύεται ότι ο κορονοϊός είναι ένα σημαντικό σοκ για τις οικονομίες μας. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται προσωρινές δυσκολίες. Τα εποπτικά μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα αποσκοπούν στο να στηρίξουν τις τράπεζες για να εξυπηρετούν την οικονομία και να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές προκλήσεις, περιλαμβανομένης της πίεσης στο προσωπικό τους», δήλωσε ο Αντρέα Ενρία, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Τα μέτρα αυτά, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ, προσφέρουν σημαντική κεφαλαιακή ελάφρυνση στις τράπεζες για τη στήριξη της οικονομίας. «Οι τράπεζες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις θετικές συνέπειες από τα μέτρα αυτά για να στηρίξουν την οικονομία και όχι για να αυξήσουν τα διανεμόμενα μερίσματα ή τις κυμαινόμενες αποδοχές», τονίζει η ΕΚΤ.

Επιπλέον, η ΕΚΤ συζητά με τις τράπεζες μέτρα, όπως η προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων, των διαδικασιών και των προθεσμιών. «Υπό το φως της λειτουργικής πίεσης στις τράπεζες, η ΕΚΤ στηρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής να αναβάλει την πανευρωπαϊκή άσκηση αντοχής (stress tests) των τραπεζών για το 2020 και θα επεκτείνει την αναβολή σε όλες τις τράπεζες που υπόκεινται στην άσκηση αντοχής για το 2020», σημειώνεται.

Λαγκάρντ: Απαιτείται συντονισμένη απάντηση σε αυτό το μεγάλο σοκ

Η επιδημία του κορονοϊού, ένα «μεγάλο σοκ» για την οικονομία της ευρωζώνης, απαιτεί «μια δημοσιονομική απάντηση, φιλόδοξη και συντονισμένη», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ πέταξε επίσης το “μπαλάκι” στην πλευρά των ΗΠΑ, που οφείλουν να «αναλάβουν το υγειονομικό κόστος» και να «περιορίσουν την οικονομική επίπτωση».