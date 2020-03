Πολιτική

Χρυσοχοΐδης από τον Έβρο: Δεν θα περάσει κανείς! (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε το φυλάκιο στις Καστανιές και την Ορεστιάδα, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Frontex.

Με αφορμή την ανάπτυξη των δυνάμεων της FRONTEX στον Έβρο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισκέφθηκε το πρωί την περιοχή, συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της FRONTEX, Fabrice Leggeri, και τη Διευθύντρια της Μονάδας Επιχειρησιακής Ανταπόκρισης της FRONTEX, Ana Cristina Jorge.

Αρχικά μετέβησαν στο Φυλάκιο στις Καστανιές Έβρου, όπου ενημερώθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο, από Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, για την κατάσταση που επικρατεί στη συνοριογραμμή.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας, όπου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της FRONTEX απηύθυναν ομιλίες στο προσωπικό που διέθεσαν τα κράτη-μέλη για την επιχείρηση “RABIT” της FRONTEX, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Προστασία του Πολίτη:

«Αγαπητέ κύριε Λεζερί, αγαπητοί φίλοι,

Είναι χαρά μου να σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στα σύνορα μας, λίγες μέρες αφότου ο Πρωθυπουργός μας υποδέχθηκε, στο ίδιο σημείο, τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν εδώ, εσείς είστε εδώ και με την παρουσία σας δηλώνετε πως η Ευρώπη είναι εδώ.

Είναι εδώ ενωμένη και αποφασισμένη στην φύλαξη των συνόρων της από την εισβολή απελπισμένων ανθρώπων, που τους χρησιμοποιεί ανάλγητα, σαν γεωπολιτικά πιόνια η γείτονα χώρα.

Είναι εδώ σαν Ευρώπη, με τις αρχές της. Τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, το κράτος δικαίου. Εμείς δεν ξέρουμε να φυλάμε αλλιώς τα σύνορα. Αυτές οι αξίες είναι η σημαία μας, είναι η πίστη μας.

Η Ευρώπη είναι εδώ ενωμένη, αλλά και δυνατή. Ως γεωπολιτικός παράγοντας σταθερότητας, σαν ψύχραιμος κόσμος λογικής, δικαιωμάτων και νομιμότητας απέναντι σε καθεστώτα αυταρχισμού, σε αναταράξεις γεωπολιτικές, σε φανατισμούς και ασύμμετρη βία.

Σας είμαστε ευγνώμονες, ευχαριστούμε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη, που εδώ στα σύνορα μας συνδράμουν στην προσπάθεια.

Σας καλωσορίζουμε θερμά. Σας χρειαζόμαστε. Ο αγώνας είναι κοινός.

Ο στόχος είναι κοινός.

Δεν εκβιαζόμαστε,

Δεν θα περάσει κανείς.

Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι τα σύνορα, εδώ αρχίζει η Ευρώπη.

Συμπατριώτες μου Έλληνες,

εμείς γνωρίζουμε επιπλέον πως εδώ είναι Έβρος. Δεν είναι ένα ποτάμι που χωρίζει, είναι μια ορμή γεμάτη ζωή. Είναι η ζωή σας, η ζωή του ακρίτα και η ζωή του νερού. Φυλάτε αυτόν τον τόπο κι αυτό το ποτάμι χιλιάδες χρόνια.

Τα σύνορα είναι μια ομίχλη, που, άμα δεν ανήκεις, χάνεσαι. Πρέπει να νοιώθεις ποιος είσαι και να ξέρεις που πατάς. Κι εσείς τα γνωρίζετε και τα δυο καλά, το έχετε πολλές φορές δείξει, το διατρανώνετε και τώρα.

Όταν είμαστε μαζί σας εδώ, νοιώθουμε πως όλα τα μπορούμε, η πίστη κι η δύναμή σας μας εμπνέουν και μας στηρίζουν.

Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά, εκ μέρους όλων των συμπολιτών μας, γιατί μας κάνετε περήφανους και δυνατούς».