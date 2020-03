Κοινωνία

Ακάρ: Κανένα πρόβλημα στο Αιγαίο δεν μπορεί να λυθεί χωρίς την Τουρκία

Η επαγρύπνηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο συνεχίζεται τόνισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Την άποψη ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί σε Αιγαίο, ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια χωρίς την Τουρκία, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας ASELSAN ο Τούρκος υπουργός είπε ότι “η επαγρύπνηση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο συνεχίζεται”, υποστηρίζοντας ότι “η Τουρκία έχει γίνει διαμορφωτής της διεθνούς σκηνής υπό την ηγεσία του προέδρου μας”.

Ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «δεν μπορείτε πλέον να λύσετε προβλήματα στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την Τουρκία». «Δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση χωρίς την Τουρκία, οι λύσεις δεν θα είναι έγκυρες, όλοι πρέπει να το καταλάβουν», ανέφερε.