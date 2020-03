Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις ζωδίων για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναλύει όσα έρχονται και όσα πρέπει να προσέχει κάθε ζώδιο το τριήμερο.