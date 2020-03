Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: 190 κρούσματα στην Ελλάδα

Τι δείχνει η πορεία των ελέγχων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα. Νέα μέτρα, με ρολά σε χώρους εστίασης, έλαβε η Κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Σε 190 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 11 είναι "ορφανά", σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος είπε στην χώρα μας έχουν γίνει περισσότεροι απο 2.700 έλεγχοι σε δείγματα.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, από τα 190 κρούσματα τα 36 ειναι υπό διερεύνηση,

Προβληματισμός στους επιστήμονες προκαλούν τα 11 αποκαλούμενα ως "ορφανά" κρούσματα, εκ των οποίων τα 9 ειναι στην Αττική. Πρόκειται για ασθενείς που ούτε έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ούτε έχουν στο άμεσο περιβάλλον κάποιον που επέστρεψε απο το εξωτερικό και θα μπορούσε να τους μεταδώσει τον ιό.

Το απόγευμα της Παρασκλευής, 5 ασθενείς παρέμεναν σε Μονάδα Εντατικής Θερπαείας, απο τα συνολικά 47 κρούσματα που νοσηλεύονται

Κατόπιν αυτού και δεδομένου, όπως τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας ότι τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, συναθροίσεων και επαφών δεν τηρούνται, αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των εμπορικών κέντρων, των καφέ, των μπαρ και των εστιατορίων, των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχαιολογικών χώρων, των κλειστών αθλητικών χώρων και των ινστιτούτων αισθητικής.

Όπως τονίστηκε απο τον λιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία και όλα τα καταστήματα τη αλυσίδας των τροφίμων, καθώς και το λιανεμπόριο.

Σε λειτουργία παραμένουν και τα καταστήματα διανομής φαγητού και "take away" τα οποία δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα.

