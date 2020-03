Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ο κορονοϊός, οι κανόνες αυτοαπομόνωσης και ο οδηγός ψυχικής επιβίωσης

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε, έγκυρα και υπεύθυνα, την επιδημία και τις επιπτώσεις της και τρόποι για την ψυχική διαχείριση της.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου, ανακαλύπτουμε τα σωστά βήματα αν εμφανίσουμε ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού, τους κανόνες αυτοαπομόνωσης και την ψυχική επιβάρυνση. Επίσης, μαθαίνουμε τι λένε αρμόδιοι και ειδικοί για τις ελλείψεις σε φάρμακα και σκευάσματα.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, ενημερωνόμαστε για το πως μπορούν να προφυλαχθούν από τον κορονοϊό, όσοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και ποιος είναι ο κίνδυνος για τους καπνιστές. Αναλύουμε τον οδηγό ψυχικής επιβίωσης από τον νέο κορονοϊό και, τέλος, μαθαίνουμε μια τεχνική μυϊκής ενέργειας κατά του πόνου στο σώμα.

