“Food N’ Friends” με την… “σαρωτική” Φαίη Σκορδά (εικόνες)

Η αγαπημένη παρουσιάστρια αναστάτωσε την κουζίνα με το ταπεραμέντο της.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης ανοίγουν την πόρτα της κουζίνας τους και υποδέχονται τη μοναδική Φαίη Σκορδά.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Γελάει μέχρι δακρύων, τραγουδάει Whitney Houston και δοκιμάζει όλα τα υλικά!

Όταν, όμως, κληθεί να σταθεί δίπλα στον σεφ και να φτιάξει ένα πρωτότυπο γλυκό θα τα καταφέρει ή θα χρησιμοποιήσει τα δυνατά της όπλα, όπως το χαμόγελο και το ταπεραμέντο της, ώστε να τους γοητεύσει για να ξεγλιστρήσει;

Τελικά, θα φάνε το γλυκό ή θα το ρίξουν στο τραγούδι;