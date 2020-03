Κοινωνία

Απορριμματοφόρα και καφέ κάδους παρέδωσε η Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθηναίων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που έστειλαν Γιώργος Πατούλης και Κώστας Μπακογιάννης για τη διαχείριση των απορριμμάτων...

Το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση και να συνεργαστούν για να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων έστειλαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας, «Ανακύκλωση 2020» και τη κλιμακωτή εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή, ο Περιφερειάρχης παρέδωσε στο δήμαρχο Αθηναίων 20 ειδικά οχήματα για τη συλλογή οργανικών απόβλητων και 2.500 καφέ κάδους. Τμηματικά το επόμενο διάστημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των δήμων της Αττικής.

Ο κ. Μπακογιάννης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι Περιφέρεια και Δήμος με ξεκάθαρο σχέδιο και στοχοπροσήλωση μπορούν να πετύχουν πολλά.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης -παραλαβής παρόντες ήταν ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων Ν. Αβραμίδης.

Ο Γ. Πατούλης και ο Κ. Μπακογιάννης, αφού επιθεώρησαν το στόλο των οχημάτων και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής κομπόστ προχώρησαν στις παρακάτω δηλώσεις:

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής

Σήμερα με την παράδοση των 20 απορριμματοφόρων και 2.500 καφέ κάδων για τη συλλογή οργανικών απόβλητων δίνουμε ένα ισχυρό μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι να μην συμβιβαστούμε άλλο με την υπάρχουσα κατάσταση και να κάνουμε μία νέα «πράσινη» αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι διαχειριζόμαστε με σχέδιο, την αδιέξοδη κατάσταση που παραλάβαμε. Συνεργαζόμαστε στενά με το Δήμο της Αθήνας και το Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν για εναπόθεση. Μέσα από τις σχετικές πρωτοβουλίες μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε Ευρώπη. Βρισκόμαστε εδώ, μια δύσκολη ημέρα και περίοδο, για να δείξουμε ότι μαζί με τη μάχη προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό αγωνιζόμαστε και για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Με την αξιοποίηση των καφέ κάδων δημιουργούμε κομπόστ το οποίο στη συνέχεια θα δίνουμε στους πολίτες για να το αξιοποιήσουν. Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Αθηναίων έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Προχωράμε μπροστά μας, είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε».

Δήλωση Δημάρχου Αθηναίων

«Η ζωή συνεχίζεται και η δουλειά δεν σταματάει. Όσο λοιπόν και αν η συγκυρία δεν είναι, προφανώς, η καλύτερη, εμείς είμαστε εδώ, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων, και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει επιτέλους το μοντέλο καθαριότητας της πόλης. Να σταθούμε στην ανακύκλωση, να υιοθετήσουμε σύγχρονες, ευρωπαϊκές, καλές πρακτικές. Και σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο, ένα αποφασιστικό βήμα, με τον εξοπλισμό τον οποίο παραλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων. Όπως είπε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης μιλάμε για σύγχρονα απορριμματοφόρα. Πρότυπα θα τα χαρακτήριζα εγώ. Μιλάμε για χιλιάδες νέους κάδους που θα βρουν τη θέση τους μέσα στην πρωτεύουσα. Ήδη ο δήμος Αθηναίων, με πολύ μεγάλη επιτυχία, εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Τώρα, έχουμε τη δυνατότητα, αυτό το πρόγραμμα να το επεκτείνουμε, να το διευρύνουμε και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και είμαι σίγουρος πως αν συνεχίσουμε έτσι, αν συνεχίσουμε μαζί, αν συνεχίσουμε με ξεκάθαρο σχέδιο, αν συνεχίσουμε με στοχοπροσήλωση, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά».