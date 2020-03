Life

Χιλιάδες κόσμου σε συναυλία, παρά τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τις δύο συναυλίες γνωστού συγκροτήματος.

Απίστευτες εικόνες από τη Βρετανία κάνουν το γύρο του κόσμου και του διαδικτύου.

Την ώρα που όλες οι χώρες του πλανήτη λαμβάνουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα, η Βρετανία όχι μόνο δε φαίνεται να συμμορφώνεται, αλλά παραβιάζει τους κανόνες ασφάλειας δημόσιας υγείας.

Όχι μία, αλλά δύο συναυλίες, μία στο Μάντσεστερ και μία στο Κάρντιφ της Ουαλίας έδωσε το συγκρότημα «Stereophonics» εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Manchester Arena χωρητικότητας 21.000 θεατών, ήταν κατάμεστο, όπως και Motorpoint Arena χωρητικότητας 5.000 θεατών.

Οι εικόνες από τις δύο συναυλίες αναρτήθηκαν στα social media και προκάλεσαν αντιδράσεις διεθνώς.