Οικονομία

Κορονοϊός: Κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα μέτρα για τα εμπορικά καταστήματα. Τι αλλάζει για όσους έρχονται από σήμερα στην Ελλάδα.

Με την επισήμανση ότι απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση απ' όλους τους πολίτες και βεβαίως από εκείνους που έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, πραγματοποίησε μέσω live streaming την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κάνοντας λόγο για άσκηση ατομικής ευθύνης και κοινωνικής υπευθυνότητας. Διέψευσε τη φήμη για επικείμενη καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ανακοίνωσε, στο πλαίσιο λήψης νέων μέτρων ότι η κυβέρνηση επεκτείνει από την Τετάρτη το μέτρο αναστολής λειτουργίας και σε άλλα τμήματα του πρωτογενούς τομέα - στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα σε ότι σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν ανοιχτά τα φαρμακεία, τα σουπερμάρκετ, ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσίας, τα πρατήρια καυσίμων, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπές υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Επίσης ανακοίνωσε την επιβολή περιορισμού κατ' οίκον 14 ημερών σε όποιον εισέρχεται στο εξής στην ελληνική επικράτεια, αλλά και την αναστολή ισχύος του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου και αναστολή για δύο εβδομάδες της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για τους αγρότες.

Ξεκινώντας την ενημέρωση η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε: «Όπως γνωρίζετε αυξήθηκαν -όπως αναμενόταν- τα κρούσματα του κορονοϊού και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Όπως κατ΄επανάληψη έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός- τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ο επόμενος μήνας θα είναι πολύ δύσκολος. Αυτό που προέχει είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, προκειμένου να δοθεί χρόνος στο σύστημα Υγείας για να ανταπεξέλθει, ώστε οι ευπαθείς ομάδες και όσοι χρειαστούν νοσηλεία, να λάβουν της απαιτούμενης φροντίδας».

Επεσήμανε ότι «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ενημερώνει με ευθύτητα και ειλικρίνεια για όλα τα μέτρα που λαμβάνει» και τόνισε ότι απαιτείται «σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση από όλους. Τόσο από τους πολίτες, όσο και απ΄όσους έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους».

Στη συνέχεια η κ. Πελώνη τόνισε: «Οι φήμες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιτείνουν τη σύγχυση και συνιστούν παραπληροφόρηση. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτές τις ώρες ας επικρατήσει ψυχραιμία. Επιπλέον, οποιαδήποτε αυστηροποίηση των μέτρων κι αν αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία δεν θα κλείσουν.

Δεν κλείνουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ούτε πρατήρια καυσίμων.

Κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει το πρόβλημα σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που μπορεί να κάνει -και το κάνουμε- είναι να παίρνει σταδιακά όλο και περισσότερα μέτρα. Η Κυβέρνηση έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα και απευθύνει έκκληση σε όλους να μείνουν σπίτι, για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Είναι μια άσκηση ατομικής ευθύνης, αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας».

Έκανε επίσης αναφορά στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. «Στο πλαίσιο αυτό, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό -και ήδη ορκίστηκε- ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες . Ο κ. Χαρδαλιάς θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής κ. Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε πρωί τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον καθηγητή λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και κατά περίπτωση με άλλους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης και να λαμβάνονται τα εκάστοτε κατάλληλα μέτρα. Κάθε μέρα θα αξιολογούνται όλες οι εξελίξεις και θα λαμβάνονται όποιες αποφάσεις χρειαστεί».

Η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στη συνέχεια σε όσα αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή σύσκεψη για:

- Διακοπή οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο στη χώρα όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα.

- Διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία για επιβάτες. Συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εμπορευμάτων.

- Απαγόρευση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια.

- Διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία».

Πρόσθεσε ότι «Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε επιπλέον ότι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, τίθενται σε υποχρεωτικό κατ΄οίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Προβλέπεται μάλιστα διοικητικό πρόστιμο για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή. Ακόμη, από αύριο το πρωί αναστέλλεται η εφαρμογή του δακτυλίου μέχρι τέλος Απριλίου 2020. Επιπλέον αναστέλλεται για 2 βδομάδες από το Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ. Θα εκδοθεί αργότερα σχετική απόφαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ενημέρωσε επίσης πως με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται:

«1. Η εφαρμογή γενικότερων προληπτικών δράσεων όπως η αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση, μέτρα αυτοπροστασίας των εργαζομένων, η τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των πελατών και η αποφυγή χρήσης μετρητών.

2. Η εφαρμογή επιπλέον νομικών συνεπειών, για τους παραβάτες της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού. Θα επιβάλλονται πρόστιμα 5.000 σε όσους, δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα.

3. Η καταγραφή αποθεμάτων για την επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Αρχή, εντός δύο ημερών, στοιχεία αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης θα επιφέρει κατασχέσεις και διοικητικά πρόστιμα από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

4.Δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται προμήθειες με απευθείας ανάθεση σχετικά με την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή), καθώς και των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται να προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

5. Δίνεται η δυνατότητα επίταξης για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες, κινητών, αναλώσιμων και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

6. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται να συνάπτει συμβάσεις για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υγείας.

7. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός λεπτού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Η συγκεκριμένη μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος».

Η κ. Πελώνη επεσήμανε πως η κυβέρνηση κλιμακώνει διαρκώς, ανάλογα με την κατάσταση που διαμορφώνεται και τις εισηγήσεις των ειδικών και επιστημόνων, την εφαρμογή του σχεδίου που από την αρχή είχε καταρτίσει και δρομολογήσει με την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

«Στο πλαίσιο αυτό μετά από ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων-επιδημιολόγων το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε την Παρασκευή την επέκταση των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για δύο λόγους: Πρώτον γιατί παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Και δεύτερον διότι, διαπιστώθηκε πως τα μέτρα περιορισμού και αυτοπεριορισμού δεν τηρούνταν από όλους.

Δυστυχώς, όπως παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο, ακόμη και μετά την απόφαση αυτή, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες μαζικές συναθροίσεις, γεγονός που οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην απόφαση να κλείσουν οι οργανωμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Στο πλαίσιο λήψης νέων μέτρων, η κυβέρνηση επεκτείνει από την Τετάρτη το μέτρο αναστολής λειτουργίας και σε άλλα τμήματα του πρωτογενούς τομέα - στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό. Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα σουπερμάρκετ, ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσίας, τα πρατήρια καυσίμων, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπές υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Digital Solidarity, συμφωνήθηκε σε σημερινή τηλεδιάσκεψη της κυβέρνησης, η παροχή δωρεάν ειδικού συνδρομητικού περιεχομένου με συγκεκριμένους παρόχους. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία ελπίζουμε να ανταποκριθεί ολόκληρη η τεχνολογική κοινότητα της χώρας».

Τόνισε επίσης πως ο πρωθυπουργός «έχει επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και του έχει ζητήσει οι Ιεροί Ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για την τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον ελάχιστο κόσμο. Το θέμα -όπως γνωρίζετε- εξετάζεται σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Καλούμε και τους επικεφαλής / εκπροσώπους άλλων δογμάτων, να ακολουθήσουν την ίδια σύσταση και για όλους τους χώρους λατρείας ώστε να και όλους τους χώρους λατρείας, ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα».

Σε όλους τους τόνους η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως «Όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, το αποτέλεσμα της μάχης που δίνουμε θα κριθεί και από το βαθμό της ατομικής ευθύνης και της συλλογικής συνείδησης που θα δείξουμε όλοι και ο καθένας χωριστά. Οφείλουμε όλοι να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, να παίρνουμε μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας και να μένουμε σπίτι». Και πρόσθεσε: «Όπως διαβεβαιώνουν οι ειδήμονες, οι περισσότεροι από μας -η συντριπτική πλειονότητα- ακόμη κι αν κολλήσουμε τον ιό, δεν θα έχουμε σοβαρές επιπλοκές. Υπάρχουν, όμως, άνθρωποι δίπλα μας, ηλικιωμένοι, άνθρωποι σε ευπαθείς ομάδες, που αν νοσήσουν μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να μην επιβαρύνουμε το σύστημα Υγείας, ώστε οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη, όταν την χρειαστούν, να την βρουν».

Επισημαίνοντας πως «πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας» ανέφερε πως αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί σε καθημερινή βάση -κάθε απόγευμα στις 18:00- τακτική ενημέρωση των πολιτών από τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Επίσης:

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας.

Κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και επεξεργάζονται σχέδια προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες στην πραγματική οικονομία και το χώρο της εργασίας:

Ξεκινήσαμε από την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, με πρόσθετα κονδύλια, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ενισχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού και θα ενισχυθεί με επιπλέον 70 εκατ. ευρώ, για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ. Οι προσλήψεις έχουν ήδη αρχίσει - έχουν ήδη γίνει 950 προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού- και εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, ύστερα από εντατική προετοιμασία μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά για τη νοσηλεία περιστατικών με λοίμωξη από τον κορονοϊό, ενώ και ιδιώτες θέτουν τις δυνατότητές τους στην υπηρεσία του Δημοσίου.

Σήμερα αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ διατίθεται επιχειρησιακά στο ΕΣΥ για νοσοκομειακή κάλυψη περιπτώσεων της νόσου του κορονοϊού.

Εκμισθώνεται σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥ, το Ιδιωτικό Κέντρο ΑΤΤΙCΑ στην Ελευσίνα, για τις έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊου.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της κατάστασης:

Έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.

Δόθηκε επίσης η δυνατότητα αναστολής πληρωμών δόσεων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για ρυθμίσεις που έχουν κάνει.

Επιπλέον προχωρούμε άμεσα στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία.

Μετά την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών θεσπίστηκε δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού, για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών το κόστος της οποίας επιμερίζεται στο Κράτος, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Παρέχεται, παράλληλα ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας και διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εργασία.

Νέες αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται σήμερα σχετικές αποφάσεις του Eurogroup. Η Ελλάδα προσέρχεται στη συνεδρίαση αυτή με δυο αιτήματα: Πρώτον να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια ευελιξίας που προβλέπονται για έκτακτες περιστάσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ανάλογη μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα που είναι δεσμευμένη η χώρα μας. Και δεύτερον οι δαπάνες για την στήριξη του συστήματος υγείας, των επιχειρήσεων, και των εργαζόμενων που πλήττονται από τον κορονοϊό να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα αποφασίστηκαν χθες κατά την ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών. «Εκεί επικαιροποιήθηκαν τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στους τομείς της Υγείας, της απασχόλησης, και της στήριξης των επιχειρήσεων. Αναμένουμε τo Eurogroup να επικυρώσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία των κρατών-μελών για την παροχή ρευστότητας στην οικονομία και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης. Μέσα στις επόμενες μέρες, και αφού ολοκληρωθεί το Eurogroup, αναμένονται οι ανακοινώσεις του πλέγματος μέτρων από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σχετικά με την κατάσταση στον Έβρο

Όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται μια ανάπαυλα στην οργανωμένη από τις τουρκικές Αρχές, απόπειρα παραβίασης μέσω μαζικού κύματος μεταναστών, των ελληνικών συνόρων. Η αποφασιστικότητα που επέδειξε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση και η συντονισμένη αντίδραση των ελληνικών Αρχών (της Αστυνομίας, του Στρατού, της Εθνοφυλακής και βεβαίως του Λιμενικού στο Αιγαίο) απέτρεψαν τα σχέδια του Τούρκου Προέδρου και τον οδήγησαν σε απομόνωση.

Η αποτυχία, ωστόσο, αυτή του Τούρκου Προέδρου, όχι μόνο δεν τον συγκράτησε, αλλά τον ώθησε σε ακραίες φραστικές επιθέσεις και ανυπόστατους ισχυρισμούς εναντίον της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διαψεύσαμε από την πρώτη στιγμή τα fake news και καταστήσαμε σαφές ότι μαθήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ελλάδα δεν δέχεται από την Τουρκία. Ταυτόχρονα, οι διπλωματικές Αρχές της χώρας έχουν πάρει οδηγίες για την απόκρουση της διασποράς από την Τουρκία ψευδών ειδήσεων και της διακίνησής τους σε Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού.

Ήδη, όπως γνωρίζετε, ένας από τους δημοσιογράφους που υπέγραψαν το γνωστό δημοσίευμα των New York Times, για δήθεν μυστικό κέντρο κράτησης στα ελληνοτουρκικά σύνορα, σε ανάρτησή του στο Twitter παραδέχεται ότι στήριξε το ρεπορτάζ στη μαρτυρία πολίτη που έχει τουρκικό διαβατήριο και ο οποίος στο δημοσίευμα φερόταν ως πρόσφυγας συρο-κουρδικής καταγωγής.

Στο μεταξύ, με ευθύνη των τουρκικών Αρχών, συντελείται στο αρχαίο -και σημαντικό- δάσος των Καστανιών, από τη μεριά της Τουρκίας, μια περιβαλλοντική καταστροφή. Στην αρχή έκοβαν δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν σαν πολεμοφόδια, αργότερα για να ζεσταθούν και στη συνέχεια για να ανάψουν φωτιές. Αυτό είναι απαράδεκτο και η τουρκική πλευρά οφείλει να το σταματήσει.

Πρόγραμμα πρωθυπουργού

Όπως γνωρίζετε, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς ξεκινώντας από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.00 με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ενισχυθεί το μήνυμα προς όλους «Μένουμε σπίτι».

Στις 7.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης με την πρόεδρο του ΚΙΝΑλ, Φώφη Γεννηματά. Τις επόμενες μέρες προτίθεται να ενημερώσει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Ακόμη ο ΠΘ Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει αύριο στις 18.00 σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο καλεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ, με αντικείμενο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί.

Όπως γνωρίζετε, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι δυναμικό και θα ανακοινώνεται σε καθημερινή βάση, συμπλήρωσε η κ. Πελώνη.