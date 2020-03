Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: αλλαγές στα δρομολόγια λόγω κορονοϊού

Τροποποιήσεις με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας μείωσης των άσκοπων μετακινήσεων.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας μείωσης των άσκοπων μετακινήσεων, προβαίνει στις ακόλουθες - προσωρινές και μέχρι νεοτέρας - τροποποιήσεις των δρομολογίων της, από αύριο, Τρίτη 17.03.2020. Ειδικά για τις αμαξοστοιχίες Πειραιάς - Κιάτο οι τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 18.03.2020.



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:



ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις, οι αμαξοστοιχίες:

Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη: 50 - 56 - 58 - 600.

Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα: 51 - 55 - 59 - 601.

Ενδιάμεσες σταθμεύσεις: Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλος, Λειανοκλάδι, Τιθορέα, Λειβαδειά, Θήβα, Οινόη, Αθήνα, και αντίστροφα.

Σημείωση:

Αφαιρούνται τα τραπεζοκαθίσματα από τα κυλικεία και προσφέρονται μόνο τυποποιημένα προϊόντα.

Οι διαθέσιμες θέσεις προς κράτηση μειώνονται από την Τετάρτη, 18.03.2020, κατά 50%, με μία κενή θέση/μία κατειλημμένη, εναλλάξ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού.

Απελευθερώνεται το άνοιγμα παραθύρων για επιπλέον εισροή φρέσκου αέρα εντός των οχημάτων (βάσει σχεδιασμού, ήδη το 30% του αέρα εντός του οχήματος είναι από το περιβάλλον).

Αναστέλλεται η μεταφορά οχημάτων στις 600 & 601.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυκλοφορούν:

Από Θεσσαλονίκη: 600Α.

Από Αλεξανδρούπολη: 91.



ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η κυκλοφορία στις παρακάτω γραμμές:

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ (δρομολόγηση τοπικής αμαξοστοιχίας Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα αμαξοστοιχίας με ανταπόκριση των αμαξοστοιχιών που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Αθήνα, αντίστοιχα).

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΑΘΗΝΑ (η γραμμή εξυπηρετείται από τις αμαξοστοιχίες της γραμμής Αθηνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ (η γραμμή εξυπηρετείται από τις αμαξοστοιχίες της γραμμής Θεσσαλονίκη - Φλώρινα - Θεσσαλονίκη με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ενεργοποιείται ανταπόκριση τοπικών αμαξοστοιχιών με αμαξοστοιχίες Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Αθήνας).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ (ένα τμήμα θα εκτελείται με λεωφορείο).

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΑΡΙΣΑ (ανταπόκριση τοπικών αμαξοστοιχιών με διερχόμενες αμαξοστοιχίες Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Αθήνας).

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΛΑΜΙΑ - ΣΤΥΛΙΔΑ (αμαξοστοιχίες και λεωφορειακές γραμμές).

ΠΑΤΡΑ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΜΗΛΙΕΣ - ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΜΗΛΙΕΣ).



ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ: αναστέλλεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών: 1591, 1592, 1593, 1594, 1597, 1598, 1599, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2597, 2598, 2599, 3590.

Παραμένουν σε κυκλοφορία τα 1590, 2595.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ / τοπική γραμμή: Αναστολή όλων των δρομολογίων.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ: Αναστέλλεται (από 18/3/2020), η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 1310, 1312, 1314, 1316, 2300, 2302, 2304, 1311, 1313, 1315, 1317, 2301, 2303, 2305.

ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ - ΚΙΑΤΟ (Λεωφορεία) Θα ακολουθήσει αύριο νεότερη ανακοίνωση.



Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για τη στάση ευθύνης που επιδεικνύει μέχρι σήμερα και εύχεται σε όλους να ξεπεραστεί η δοκιμασία το συντομότερο δυνατόν με ελάχιστες απώλειες.