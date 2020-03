Life

Κορονοϊός: Εξιτήριο πήραν Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον

Πώς εξελίσσεται η κατάσταση του ζευγαριού. Που θα απομονωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Ουίλσον πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας όπου νοσηλεύθηκαν επί πέντε ημέρες αφού βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό, ανέφερε χθες Δευτέρα το περιοδικό People.

Το ζευγάρι πλέον μένει σε καραντίνα στο σπίτι που ενοικιάζουν στην Αυστραλία, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του ηθοποιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χανκς έγραψε στο Twitter ότι βρέθηκε θετικός στον ιό SARS-CoV-2 στην Αυστραλία όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα μίας ταινίας, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η Ουίλσον άρχισαν να νιώθουν κούραση, να έχουν μυικούς πόνους και χαμηλό πυρετό.

Ο Αμερικανός ηθοποιός βρισκόταν στην Γκολντ Κόουστ της Αυστραλίας, νότια του Μπρίσμπεϊν για τα γυρίσματα μιας ταινίας για τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Από την πλευρά της η Ρίτα Ουίλσον, ηθοποιός και τραγουδίστρια, έσωσε συναυλίες στο Σίδνεϊ και το Μπρίσμπεϊν προτού εμφανίσει συμπτώματα. Οι αρχές της Αυστραλίας αναζητούν τα πρόσωπα με τα οποία έχει έρθει σε επαφή το ζευγάρι, καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Ο Χανκς και η Ουίλσον ήταν από τους πρώτους μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ που ανακοίνωσαν ότι μολύνθηκαν από την covid-19.