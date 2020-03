Τεχνολογία - Επιστήμη

“Φρένο” και στις διαστημικές δραστηριότητες βάζει ο κορονοϊός

Δεν μένουν ανεπηρέαστες οι δραστηριότητες που αφορούν το διάστημα από την πανδημία.

Οι διαστημικές δραστηριότητες δεν έχουν μείνει αλώβητες από την επέλαση του κορονοϊού. Η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Arianespace ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται επ' αόριστον όλες οι εκτοξεύσεις από το βασικό ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο, το Διαστημικό Κέντρο Γουιάνας στη Νότια Αμερική, λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19.

Όπως έγινε γνωστό, οι εκτοξεύσεις θα επαναληφθούν μόλις οι συνθήκες δημόσιας υγείας το επιτρέψουν. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα έκτακτο μέτρο προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού στη Γαλλική Γουιάνα, ένα γαλλικό έδαφος στο βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Αμερικής.

Το διαστημόδρόμιο, που λειτουργεί υπό την εποπτεία τόσο της γαλλικής κυβέρνησης όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), έχει χρησιμοποιηθεί για σημαντικές διαστημικές αποστολές της Ευρώπης, όπως των τηλεσκοπίων «Χέρσελ» και «Πλανκ» (2009) και της ευρω-ιαπωνικής αποστολής BepiColombo στον Ερμή (2018). Επίσης από εκεί γίνονται οι εκτοξεύσεις πολλών εμπορικών δορυφόρων.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει και την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), που έχει ζητήσει από τους εργαζομένους δύο σημαντικών διαστημικών κέντρων της, του Κέντρου Ερευνών Ames στην Καλιφόρνια και του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Marshall στην Αλαμπάμα, να δουλεύουν όλοι από το σπίτι τους, μετά από κρούσματα της νόσου και στα δύο κέντρα.