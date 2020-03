Οικονομία

Σταϊκούρας: Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών για τις καταβολές χρεολυσίων. Τι θα γίνει με συντάξεις. Το σχόλιο για τις αποφάσεις του Eurogroup.

Την αναστολή της καταβολής χρεολυσίων για ένα εξάμηνο προς τις τράπεζες, από τους ενήμερους επιχειρηματίες έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί το ύψος του επιδόματος για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός ανέφερε ότι για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή εμφανίζουν μεγάλη πτώση του τζίρου τους, έχει ήδη προβλεφθεί αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται ανακοινώσεις από τις τράπεζες για την αναστολή χρεολυσίων για έξι μήνες για τους ενήμερους επιχειρηματίες την 31η Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα, θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις μέσα στις επόμενες ώρες ή το αργότερο αύριο, το ύψος και οι λεπτομέρειες του ειδικού επιδόματος στους εργαζόμενους το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί, με παράλληλη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Προανήγγειλε επίσης πρωτοβουλίες για αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής συντάξεων, ώστε οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να μην σπεύδουν την ίδια ημέρα στα γκισέ των τραπεζών και να αποφευχθεί ο συνωστισμός, απευθύνοντας μάλιστα και σχετική έκκληση. Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να γίνει χρήση των ταμειακών διαθεσίμων από το υπάρχον «μαξιλάρι», είπε πως όλα συνεκτιμώνται σε συνάρτηση με την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Ο υπουργός Οικονομικών περιέγραψε ένα τριπλό πλέγμα εξαιρέσεων δαπανών, το οποίο κέρδισε η χώρα στη συνεδρίαση του Eurogroup χθες. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, εφέτος δεν υφίσταται ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ («δεν υπάρχει ποσοστό») και ο νέος στόχος θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι από τον όποιον επικαιροποιημένο στόχο θα εξαιρεθούν οι δαπάνες που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορoνοϊού, είτε αυτές αφορούν στις δαπάνες υγείας και στη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων είτε στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική συνοχή. Ενώ, υπήρξε συμφωνία για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες που συνδέονται με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Για την τόνωση της ρευστότητας, είπε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό «οπλοστάσιο», ώστε να διατηρηθούν όσο είναι δυνατόν οι θέσεις απασχόλησης. Ενώ, για τις δαπάνες υγείας ανέφερε πως «ό,τι ζητάει το υπουργείο Υγείας το έχει και θα το έχει». Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν καταβληθεί 85 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ και το ίδιο ισχύει και για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, ερωτηθείς εάν αντέχει η ελληνική οικονομία, δήλωσε ότι αυτή θα επηρεαστεί, παραπέμποντας και στις επικαιροποιημένες χθεσινές εκτιμήσεις των θεσμών, σύμφωνα με τις οποίες η ευρωζώνη είναι αντιμέτωπη με ύφεση 1,5%- 2%. «Στόχος είναι», είπε, «να οδηγήσουμε το καράβι σε ασφαλές λιμάνι, χωρίς να επιστρέψουμε στο παρελθόν».