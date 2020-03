Αθλητικά

Κορονοϊός - UEFA: Αναβολή του Euro 2020

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση για την απόφαση της UEFA. Ποιες ειναι οι νέες ημερομηνίες για την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρτωταθλήματος.

H UEFA ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (EURO 2020), το οποίο είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το καλοκαίρι (Ιούνιος και Ιούλιος). Με τα έως τώρα δεδομένα, οι πιθανότερες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του είναι από τις 11 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου 2021.

Όπως υπογραμμίζει η UEFA, η υγεία όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, καθώς και να μην υπάρξει περαιτέρω πίεση προς τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες για τη διοργάνωση των αγώνων.

Η αναβολή θα βοηθήσει επίσης τις διοργανώτριες αρχές των εθνικών πρωταθλημάτων, τα οποία έχουν διακοπεί εξαιτίας της επιδημίας κορονοϊού, να ολοκληρωθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, Champions League και Europa League, εφόσον βέβαια επιτευχθεί μία ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Όσον αφορά τους αγώνες των πλέι-οφ για το EURO 2020 και τα διεθνή φιλικά που είχαν προγραμματισθεί για τα τέλη Μαρτίου, θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουνίου, αφού επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Η απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, κατόπιν τηλεδιάσκεψης μεταξύ των προέδρων και των γενικών γραμματέων από τις 55 εθνικές ομοσπονδίες, υπό την προεδρία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Πρόθεση της UEFA είναι να διατηρήσει το format διεξαγωγής του EURO όπως είχε προβλεφθεί για φέτος, δηλαδή με τους αγώνες να διεξάγονται σε 12 διαφορετικές χώρες.