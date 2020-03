Οικονομία

ΕΚΤ: Τα πρώτα δάνεια με νέους ευνοϊκότερους όρους λόγω κορονοϊού

Με τι επιτόκιο θα δοθούν τα δάνεια αυτά στις τράπεζες. Τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει στις τράπεζες δάνεια ύψους 109,1 δισ. ευρώ, τα πρώτα στο πλαίσιο της πολιτικής της για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντέξουν την κρίση του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Τα δάνεια αυτά, που έχουν σχεδιασθεί ως προσωρινή χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα δοθούν στις τράπεζες με επιτόκιο -0,5%, που σημαίνει ότι ουσιαστικά η ΕΚΤ θα πληρώσει τις τράπεζες για τα δάνεια αυτά.

Τα δάνεια θα λήξουν στις 24 Ιουνίου, οπότε οι τράπεζες θα έχουν την επιλογή να τα μετατρέψουν σε στοχευμένα τριετή δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο που θα φθάνει έως και το -0,75%.

Οι τράπεζες αποπλήρωναν τους τελευταίους μήνες τα δάνεια που έχουν πάρει από την ΕΚΤ, καθώς η οικονομία επιβραδυνόταν και την τελευταία εβδομάδα εξέφρασαν την πρόθεση να αποπληρώσουν πρόωρα το ποσό των 92,6 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ ελπίζει να σταματήσει αυτές τις αποπληρωμές με βελτιωμένους όρους (των νέων δανείων), ώστε οι τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.