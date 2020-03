Πολιτική

Μέρκελ για Μεταναστευτικό: Καλύτερη προετοιμασία, αν είναι να πάρουμε αποφάσεις

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι Σύνοδοι μεταξύ των Ευρωπαίων και Ευρωπαίων – Ερντογάν. Τα σχόλια της Μέρκελ.

Χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις για το προσφυγικό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα χθες με τηλεδιάσκεψη. Στην δεύτερη τηλεδιάσκεψη που είχε η κυρία Μέρκελ, με τους Προέδρους της Γαλλίας και Τουρκίας και τον βρετανό πρωθυπουργό, ανακοινώθηκε η πρόθεση του Βερολίνου να διαθέσει ανθρωπιστική βοήθεια για την Ιντλίμπ, ενώ τονίστηκε η προσήλωση στην συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό.

Όπως επισήμανε η καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, ενώ ανάλογη ενημέρωση έκανε και ο πρωθυπουργός της Μάλτας. «Συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν υπήρξαν, δεν ελήφθησαν αποφάσεις για το θέμα. Πρέπει, πιστεύω, να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία εάν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις», δήλωσε η καγκελάριος, προσθέτοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρκετές χώρες, η διαδικασία υποδοχής ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων και σοβαρά ασθενών ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την τηλεδιάσκεψη που είχαν η κυρία Μέρκελ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, η καγκελάριος έκανε λόγο για «πολύ χρήσιμη συνομιλία», η οποία, από τη μία πλευρά αφορούσε την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιντλίμπ, όπου η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 25 +100 εκατομμύρια ευρώ. «Αυτά πρέπει τώρα γρήγορα να φτάσουν στους ανθρώπους» τόνισε η 'Αγκελα Μέρκελ και ανέφερε ότι οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. «Ο Τούρκος Πρόεδρος μας ενημέρωσε και για τις κοινές περιπολίες στο μήκος της οδικής αρτηρίας κοντά στο Ιντλίμπ, αλλά βεβαίως εμείς στηρίξαμε την συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας στην Συρία σε πιο ευρύ φάσμα», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η καγκελάριος επισήμανε ότι έγιναν συνομιλίες μεταξύ του Ύπατου Εκπρόσωπου της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Υπό αυτή την έννοια, δεν είμαστε εμείς οι διαπραγματευτές, διευκρίνισε η 'Αγκελα Μέρκελ, «αλλά ταχθήκαμε ξεκάθαρα υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και δείξαμε την πρόθεση να δώσουμε ενδεχομένως περισσότερη οικονομική βοήθεια, αλλά και να μην αφήσουμε άλλα σημεία, όπως το θέμα της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία».

Κατά την τηλεδιάσκεψη (η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου οι τρεις ηγέτες να μην μεταβούν, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, στην Κωνσταντινούπολη) τέθηκε και το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, με τον Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι η χώρα του επιθυμεί να παραμείνει μέλος της συμμαχίας. «Εμείς αυτό το καλωσορίσαμε, καθώς είναι πιο απαραίτητο να συζητάμε τις πολιτικές διαφορές - και σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία», κατέληξε η κυρία Μέρκελ.