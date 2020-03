Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Δωρεά ζωής” από εταιρείες στο ΕΣΥ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κίνηση ανθρωπιάς από εταιρείες δωρίζοντας από 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας στα νοσοκομεία.

Οι εταιρείες «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ» και «Παπαστράτος» προχώρησαν σε μια κίνηση ανθρωπιάς δωρίζοντας από 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "50 καινούριοι αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, δωρεά της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ», παραδίδονται εντός των προσεχών ημερών στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να εξοπλίσουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων. Οι συγκεκριμένοι αναπνευστήρες είναι κατάλληλοι για την εντατική θεραπεία ενηλίκων, παίδων και νεογνών.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαριστεί την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ» για τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε στη χώρα".

Εν τω μεταξύ χθες παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», 19 καινούριοι αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, που θα εξοπλίσουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, και πιο συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στη ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, "οι αναπνευστήρες που παραδόθηκαν είναι το πρώτο μέρος της δωρεάς της εταιρείας «Παπαστράτος». Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας άλλοι 31, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της δωρεάς της «Παπαστράτος», σε 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαριστεί την εταιρεία «Παπαστράτος» για τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε στη χώρα."