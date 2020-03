Υγεία - Περιβάλλον

Με ραντεβού η παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος για την πραγματοποίηση των ραντεβού.



Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), θέτει σε πιλοτική λειτουργία την υπηρεσία «Ραντεβού για παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Η υπηρεσία προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για φάρμακα που αφορούν την σκλήρυνση κατά πλάκας. Συγκεκριμένα, ασθενείς που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, και έχουν στην διάθεσή τους ηλεκτρονική συνταγή σε ισχύ, έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν -αρχικά- από το κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην οδό Απ. Παύλου 12,στο Μαρούσι, χωρίς αναμονή.





Ειδικότερα, οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ(www.eopyy.gov.gr και https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/) και την εφαρμογή «Παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους». Η είσοδος στη συγκεκριμένη εφαρμογή γίνεται και με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.





Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού και μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του ΕΟΠΥΥ (η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα του ΕΟΠΥΥ).





Προγραμματισμός ραντεβού





Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος για την πραγματοποίηση των ραντεβού είναι τα εξής:





Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από το κεντρικό μενού, να προγραμματίσει ραντεβού για συνταγή φαρμάκου μέσα από την επιλογή «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ». Η σελίδα ανακατευθύνει στο πρώτο βήμα από τα τέσσερα για την οριστικοποίηση του ραντεβού. Στο πρώτο βήμα, ο χρήστης καλείται να εισάγει τα ψηφία του αριθμού της συνταγής. Όταν ο χρήστης εισάγει επιτυχώς τα ψηφία της συνταγής και επιλέξει «Αναζήτηση», τότε η εφαρμογή εμφανίζει την συνταγή την οποία πρέπει να επιλέξει.





Με την επιλογή της συνταγής, ο χρήστης ανακατευθύνεται στο επόμενο βήμα,της επιλογής «Ραντεβού». Αφού ο χρήστης επιλέξει «Φαρμακείο Παραλαβής» και στη συνέχεια «Ημερομηνία Παραλαβής», ανοίγουν στο κάτω μέρος της οθόνης, όλα τα διαθέσιμα ραντεβού.





Με την επιλογή του «Κλείστε Ραντεβού» σε κάποιες από τις διαθέσιμες επιλογές ο χρήστης ανακατευθύνεται στο τελευταίο βήμα, της εμφάνισης της σύνοψης του ραντεβού και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.





Με επιλογής της «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ», ο χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία.





Η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό e-mail στον χρήστη με αναλυτικές οδηγίες για την διεκπεραίωση του ραντεβού.





Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας του επιλέγοντας από το κεντρικό μενού το «Ο Λογαριασμός μου» και στο αναδυόμενο υπoμενού να διαχειριστεί τα στοιχεία επικοινωνίας του.





Με επιλογή «Επεξεργασία», εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του.





Με επιλογή του «Αποθήκευση», ο χρήστης αποθηκεύει τα στοιχεία του.





Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί και τις εξουσιοδοτήσεις για την παραλαβή των φαρμάκων από την επιλογή Διαχείριση Εξουσιοδοτήσεων.





Στην συγκεκριμένη σελίδα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέα εξουσιοδότηση από την αντίστοιχη επιλογή. Η εφαρμογή ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο με δυνατότητα εισαγωγής των απαραίτητων δεδομένων.





Με την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και επιλογή «Αποθήκευση» δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα. Εκεί ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί εκ νέου την αποθηκευμένη εξουσιοδότηση, να την ακυρώσει ή να την εκτυπώσει.





Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το Ιστορικό Ραντεβού/Αποστολών από την αντίστοιχη επιλογή. Η εφαρμογή ανοίγει τη σελίδα του Ιστορικού. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τα ραντεβού που είναι σε κατάσταση «Καταχωρημένο» και επίσης μπορεί να επιλέξει να προβάλει όποιο ιστορικό επιθυμεί. Με την επιλογή «Προβολή», η εφαρμογή ανακατευθύνει στη σελίδα εμφάνισης του ραντεβού με συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα δεδομένα.