Οικονομία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναλύει στον ΑΝΤ1 τα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις (βίντεο)

Τι είπε για τις εισπρακτικές εταιρείες που κλείνουν. Τι χάνουν όσοι προχωρούν σε απολύσεις. Τι θα γίνει με τα δάνεια και τις μεταχρονολογημένες επιταγές.



Τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση λόγω της επιδημίας του κορονοϊού ανέλυσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1" Καλημέρα Ελλάδα" ο Υπουργός Ανπαοτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη κλείνουν οι εισπρακτικές εταιρείες για όσο διαρκεί η καραντίνα, καθώς όπως είπε τα χρέη πρέ πει να πληρώνονται όταν οι συνθήκες είναι ομαλές. Δεν νοούνται ενοχλήσεις σε τέτοια περίοδο για χρέη. Η οικονομία σταμάτησε , οπότε αυτές οι εβδομάδες είναι ως μη γενόμενες, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE των 750 δισ. ευρώ στο οποίο κατάφερε να μπει η Ελλάδα μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού.

Σχετικά με τα μέτρα που εξήγγειλε χθες η κυβέρνηση ανέφερε ότι όλα αυτά προσαρμόζονται, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι όποια επιχείρηση έκλεισε και από χθες απέλυσε έστω και έναν εργαζόμενο δεν μπαίνει στα μέτρα . Πάει μόνος του και τόνισε ότι για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με ΠΝΠ απαγορεύονται οι απολύσεις.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με ΠΝΠ αυτή την περίοδο πληρώνουν το 60 % του ενοικίου, ενώ για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων .

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα για περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων και σημείωσε ότι όλα στην Ελλάδα δο υλεύουν ρολόι σε σχέση με άλλες χώρες. Έχουμε τον έλεγχο θα βάλουμε πλάτη όλοι και θα το ξεπεράσουμε, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.



Σχετικά με τις μεταχρονολογημένες επιταγές προσανατολιζόμαστε στο μοντέλο του 2015 με τα capital controls, αποκάλυψε ο Υπουργός και ανέφερε ότι ό λα τα μέτρα θα συμπεριλάβουν και τις επιχειρήσεις που έχουν ξαφνική πτώση τζίρου. Αν η πτώση τζίρου είναι άνω του 50% θα ενταχθούν στην ομπρέλα των μέτρων, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.



Αναφορικά με τα δάνεια υπογράμμισε ότι έ χουν γίνει π ολλές συζητήσεις με τις Τράπεζες. και οι τράπεζες αυτήν την περίοδο κρίνονται. Σε μια οικονομία που έχει σταματήσει όλοι φερόμαστε διαφορετικά, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι "ο ι τράπεζες μας είναι οι ασφαλέστερες στην Ευρώπη και πρέπει να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί σ την κρίση".