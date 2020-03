Κοινωνία

Το “ευχαριστώ” των οδηγών που ήταν εγκλωβισμένοι στα σύνορα Ιράκ – Τουρκίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι οδηγοί φορτηγών. Τι είπαν για την περιπέτεια που πέρασαν.

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 13 οδηγοί φορτηγών οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί για πολλές ημέρες στα σύνορα Ιράκ – Τουρκίας.

Μετά από προσπάθειες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Έλληνες οδηγοί επέστρεψαν με ειδική πτήση charter τα ξημερώματα στην Αθήνα, ναυλωμένη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που πραγματοποιείται παρά την απαγόρευση πτήσεων που υφίσταται στο Ιράκ λόγω του κορωνοϊού. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν με τρένο από την Αθήνα οι 6 εξ΄αυτών.

Σε δηλώσεις τους, μετά την άφιξη τους στη Θεσσαλονίκη, τόνισαν ότι δεν ήρθαν σε επαφή με τους Τούρκους. «Ανησυχούσαν οι συγγενείς μας. Η αβεβαιότητα είναι αυτή που έκανε μαρτυρική την κατάσταση. Σκεφτόμασταν τους οικείους μας», τόνισαν και ευχαρίστησαν όσους βοήθησαν στο να τελειώσει αυτή η δυσάρεστη εμπειρία.

Την ίδια ώρα, έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή αρωγή ώστε να αντιμετωπίσουν την μεγάλη οικονομική ζημία που υφίστανται, καθόσον υποχρεώθηκαν να αφήσουν, για άγνωστο χρονικό διάστημα, τα φορτηγά τους στο Ερμπίλ του Ιράκ. Τα οχήματά τους βρίσκονται σε ασφαλές μέρος και περιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα, έτσι ώστε να τα παραλάβουν.