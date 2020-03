Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: όχι στη θεσμοθέτηση καθεστώτων διάλυσης της εργασίας

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα που υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι πρέπει να ληφθούν.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τις εξαγγελίες της, ασκούν με κοινή δήλωση τους οι τομεάρχες Εργασίας, Οικονομίας και Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, Νίκος Παππάς και Ευκλείδης Τσακαλώτος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα μέτρα που υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι πρέπει να ληφθούν.

Βασική θέση τους ότι «χρειαζόμαστε γενναία οριζόντια μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις», «μέτρα στήριξης της εργασίας και όχι θεσμοθέτηση καθεστώτων διάλυσής της».

Οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ επικρίνουν την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει να μην καταλαβαίνει το μέγεθος της ύφεσης και της ανεργίας, της καθίζησης εισοδημάτων και των λουκέτων» και ότι «κάνει καθαρό στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ότι θα παρεμβαίνει μόνο εκ των υστέρων. Υποδεικνύει και διευκολύνει γρήγορες, μαζικές απολύσεις». Την κατηγορούν ότι «αντί να προστατεύει τα εισοδήματα, την απασχόληση και την επιβίωση των επιχειρήσεων, διευκολύνει και επιδοτεί γενικευμένες απολύσεις».

Η κριτική τους στην κυβέρνηση εστιάζει στη θέση ότι «προσπαθεί να κάνει την κρίση ευκαιρία, διαλύοντας τα εργασιακά δικαιώματα και οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο και κλείσιμο». Δηλαδή, όπως προσθέτουν, «μετατρέπει το σύνολο των εργαζομένων της χώρας σε ανέργους με ένα έκτακτο επίδομα, χαμηλότερο του βασικού μισθού και τις επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις μηδενικού τζίρου».

«Οφείλει μέχρι το βράδυ να έχει ανακαλέσει», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα οφείλει να προβεί σε ουσιαστικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάσχεση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία».

Ως προς αυτά αναφέρουν ειδικότερα:

Η επιλογή της να δοθεί το δώρο Πάσχα με καθυστέρηση είναι αδιανόητη. Αφενός οι εργαζόμενοι πρέπει να το λάβουν άμεσα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των παγίων εξόδων τους συνεχίζει να υφίσταται. Αφετέρου, όταν βγούμε από αυτή την κρίση οι επιχειρήσεις θα έχουν υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Το δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί από την κυβέρνηση σε όλους τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Η κυβέρνηση κάνει το σύνολο των ιδιωτικών υπαλλήλων της χώρας ανέργους με έκτακτο επίδομα των 533 ευρώ τον μήνα. Οφείλει να αναθεωρήσει άμεσα και να καλύψει το σύνολο του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Οι δεκάδες χιλιάδες απολύσεις που έχουν ήδη γίνει, πρέπει να ακυρωθούν τώρα ως παράνομες. Οι μισθοί των εργαζομένων των οποίων η επιχείρηση πλήττεται πρέπει να καταβάλλονται από το κράτος. Ταυτόχρονα, πρέπει να απαγορευθεί ρητά κάθε δυσμενής μετατροπή συμβάσεων εργασίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες πρέπει να υπάρξει ειδικό μηνιαίο επίδομα, το οποίο θα ισούται με το 1/12 του περυσινού καθαρού εισοδήματός τους, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο ένα πλαφόν που θα ορίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει άμεσα επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει να υπάρξει άμεσα αναστολή των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο "Τειρεσίας". Η προστασία πρώτης κατοικίας και η αναστολή πλειστηριασμών οφείλουν να παραταθούν μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να υπάρξει άμεση εκταμίευση άτοκων δανείων προς τις επιχειρήσεις. Πρέπει να προστατευθούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των οποίων τα ωράρια έχουν επεκταθεί (πχ σούπερ μάρκετ). Η κυβέρνηση αντιθέτως έχει αναστείλει τη δήλωση των υπερωριών τους, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη εξουθένωση των εργαζομένων, χωρίς προστασία».

Αχτσιόγλου: η κυβέρνηση ανακοίνωσε ειδικό καθεστώς γρήγορων και μαζικών απολύσεων

Για «πρωτοφανώς επιθετική κίνηση ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας» κάνει λόγο σε δήλωσή της η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε ειδικό καθεστώς γρήγορων και μαζικών απολύσεων».

«Ουσιαστικά κάλεσε τις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από το προσωπικό τους, αναλαμβάνοντας το κράτος να καταβάλει ένα έκτακτο επίδομα. Οι όροι υπό τους οποίους θα επανέλθει η κατάσταση μετά απ' αυτή την περίοδο, είναι συντριπτικοί για τους εργαζόμενους, αφού η επιχείρηση υποχρεούται μόνο να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων μετά το τέλος της περιόδου και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα», δηλώνει, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται «στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων αναδρομικά από την αρχή του Μαρτίου» και «επικρότησε τις 115.000 απολύσεις που έχουν ήδη γίνει το διάστημα αυτό».

Σχετικά με το δώρο του Πάσχα, σημειώνει ότι το «παρέπεμψε στις καλένδες, χωρίς συγχρόνως να αναλαμβάνει το κόστος του και στερώντας το από τους εργαζόμενους τη στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη». Επιπρόσθετα, η Ε. Αχτσιόγλου ασκεί κριτική στην κυβέρνηση που «δεν προχώρησε στην πλήρη κάλυψη των μισθών των εργαζομένων, μετατρέποντας εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς σε ανέργους επιδοματούχους» καθώς και ότι «επέμεινε να μην απαγορεύει τον συμψηφισμό ημερών μη εργασίας με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων, οδηγώντας συνειδητά σε γενικευμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας».

Η ίδια προσάπτει στην κυβέρνηση ότι «δεν προχώρησε στην απαγόρευση μετατροπής των σχέσεων εργασίας από πλήρους σε μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, αφήνοντας τους εργαζόμενους σε πλήρη επισφάλεια» και «εξακολούθησε να μην καλύπτει οριζόντια τους εποχιακά εργαζόμενους». «Σήμερα, δυστυχώς, η κυβέρνηση έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Αυτό που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι κρατικές παρεμβάσεις στήριξης και προστασίας των θέσεων εργασίας τους και των μισθών τους και όχι επιβολή καθεστώτος διάλυσης», καταλήγει η πρώην υπουργός Εργασίας.