Κοινωνία

Μαρέβα Μητσοτάκη: ξανά στα μπαλκόνια για γιατρούς και νοσηλευτές

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, με ανάρτησή της στο Twitter, «κλείνει» νέο ραντεβού με τους πολίτες, αυτή την Κυριακή 22/3 στις 21.00 το βράδυ!

Μήνυμα στους Έλληνες, να βγουν και πάλι στα μπαλκόνια για να χειροκροτήσουν γιατρούς και νοσηλευτές, που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό, έστειλε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

«Βγαίνουμε πάλι στο μπαλκόνι μας να χειροκροτήσουμε δυνατά, για να εμψυχώσουμε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας, για τον αγώνα που δίνουν και θα συνεχίσουν να δίνουν τις επόμενες μέρες! Το έχουν ανάγκη» γράφει στον προσωπικό της λογαριασμό η κα Μητσοτάκη.