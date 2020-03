Κοινωνία

Δικογραφία σε βάρος του Μητροπολίτη Κυθήρων που άνοιξε την εκκλησία

Οργισμένες αντιδράσεις για την πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Σεραφείμ, ο οποίος αψήφησε τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η πρωτοβουλία που έλαβε ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ να ανοίξει, το απόγευμα της Παρασκευής, τον Μητροπολιτικό Ναό του Εσταυρωμένου στη Χώρα, για την ακολουθία των Χαιρετισμών.

Μάλιστα, το πρωί περιπολικό της Αστυνομίας μετέβη στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο χωριό Καλοκαιρινές, όπου ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία παρουσία πιστών.

Η απόφαση του Μητροπολίτη Κυθήρων, που αψήφησε τα κυβερνητικά μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, Στράτος Χαρχαλάκης, τόνισε πως «Κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων».

Σε βάρος του Μητροπολίτη Κυθήρων, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει ανοικτά την αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσει για τους πιστούς τις εκκλησίες, σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερος.