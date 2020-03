Κόσμος

Κορονοϊός: Υπερδιπλασιάστηκαν οι νεκροί στην Τουρκία

Σχεδόν χίλια τα κρούσματα στη γειτονική χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό στην Τουρκία ανήλθε σήμερα στους 12, αυξάνοντας σε 21 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την επιδημία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 277, τα οποία πλέον ανέρχονται σε 947 συνολικά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας.

Συνολικά έγιναν 2.953 διαγνωστικά τεστ τις προηγούμενες 24 ώρες, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.