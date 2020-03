Κόσμος

Βολιβία: αναβάλλονται οι προεδρικές εκλογές λόγω κορονοϊού

Οι Βολιβιανοί θα προσέρχονταν στις κάλπες στις 3 Μαΐου για να εκλέξουν διάδοχο του παραιτηθέντος προέδρου Έβο Μοράλες.

Οι προγραμματισμένες για τις 3 Μαΐου προεδρικές εκλογές στη Βολιβία που είχαν στόχο να βγάλουν τη χώρα από την μετεκλογική κρίση που την κλονίζει περισσότερο από πέντε μήνες, αναβάλλονται λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το ανώτατο εκλογοδικείο.

Η εκλογική αρχή υπογράμμισε πως επιθυμεί «έναν ευρύ και πλουραλιστικό διάλογο με όλες τις πολιτικές ομάδες» με σκοπό «να καθοριστεί μια νέα ημερομηνία» εκλογών. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την απόφαση της μεταβατικής βολιβιανής κυβέρνησης να θέσει τη χώρα σε καραντίνα από την Κυριακή σε μια προσπάθεια επιβράδυνσης της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η χώρα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μέχρι στιγμής καταγράψει 19 κρούσματα του ιού, χωρίς θάνατο. Οι Βολιβιανοί θα προσέρχονταν στις κάλπες στις 3 Μαΐου για να εκλέξουν διάδοχο του παραιτηθέντος προέδρου Έβο Μοράλες.

Ο Μοράλες, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη πρόεδρος της χώρας, εγκατέλειψε τη Βολιβία για το Μεξικό μετά την παραίτησή του τον Νοέμβριο, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων της συντηρητικής αντιπολίτευσης και βίαιων επεισοδίων και υπό την πίεση των ένοπλων δυνάμεων, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου στις οποίες ανακηρύχθηκε νικητής από τον πρώτο γύρο. Κατόπιν κατέφυγε στην Αργεντινή, που του προσέφερε πολιτικό άσυλο.

Οι επερχόμενες εκλογές, στις οποίες δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ο Μοράλες, θα εκλέξουν αρχηγό του κράτους, αντιπρόεδρο, 36 γερουσιαστές και 120 βουλευτές. Σε περίπτωση δεύτερου γύρου, η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στις 14 Ιουνίου. Η πλειοψηφία των οκτώ προεδρικών υποψηφίων είχε προτείνει την αναβολή των εκλογών και τα πολιτικά κόμματα είχαν αναστείλει τις δημόσιες δραστηριότητές εξαιτίας της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.

Ο Λουίς Άρσε Κατακόρα, ο υποψήφιος για την προεδρία με το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του κόμματος Μοράλες και ο κεντροδεξιός υποψήφιος Κάρλος Μέσα, ήθελαν, ωστόσο, να διεξαχθούν οι εκλογές στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ο Λουίς Άρσε προηγείται στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 33,3%, ενώ ακολουθεί ο πρώην πρόεδρος Κάρλος Μέσα (18,3%) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η μεταβατική πρόεδρος Τζανίνε Άνιες (16,9%).