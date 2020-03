Πολιτική

Κορονοϊός: Καταγγελίες και προτάσεις της αντιπολίτευσης

Ποια είναι τα μέτρα που προτείνουν στην Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ποιες είναι οι ελλείψεις και οι ολιγωρίες που επισημαίνουν.

Σειρά μέτρων για τη διαχείριση της κρίσης που έχει προκαλέσει η διασπορά του κορονοϊού, προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας ολιγωρίες και ελλείψεις.

Πιο αναλυτικά, ο Τομέας Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας του κόμματος, συγκρότησαν Παρατηρητήριο της ανταπόκρισης του Συστήματος Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην καθημερινή λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας, η ανάδειξη προβλημάτων, ελλείψεων, ανεπαρκειών ή λαθών στη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων της ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση τα ενδεικνυόμενα κάθε στιγμή μέτρα.

Με βάση την εικόνα που έχουν στην Κουμουνδούρου από όλη τη χώρα, τα κρίσιμα προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας για την ανταπόκριση του στις ανάγκες της πανδημίας είναι, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου:

Η ανεπάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας (απλές και ειδικές μάσκες, γάντια γυαλιά, αντισηπτικά υγρά, ποδιές, στολές, κλπ) των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την επάρκεια αυτών των ζωτικής σημασίας υλικών για την προστασία των εργαζομένων του ΕΣΥ και τη δυνατότητα τους να ανταποκριθούν με υψηλό ηθικό και αίσθημα ασφάλειας στις απαιτήσεις αυτής της δύσκολης μάχης. Κάθε καθυστέρηση, κάθε ολιγωρία, κάθε ανεπάρκεια σ’ αυτό το πεδίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους του.

Η πολύ καθυστερημένη ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό . Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το αν οι 500 εργαζόμενοι (100 επικουρικοί γιατροί + 400 λοιπό επικουρικό προσωπικό) που δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας ότι έχουν προσληφθεί, έχουν αναλάβει εργασία και σε ποια νοσοκομεία, κλινικές, τμήματα, ΜΕΘ. Θεωρούμε ότι χρειάζεται αναλυτική ενημέρωση σε καθημερινή βάση για την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό ανά ΥΠΕ, νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, καθώς και συστηματική αναφορά για το πόσα νέα δημόσια κρεβάτια εντατικής θεραπείας έχουν προστεθεί στο ΕΣΥ.

Η έλλειψη σχεδιασμού για μόνιμες προσλήψεις. Είναι επείγουσα ανάγκη η άμεση προκήρυξη 4.000 μόνιμων γιατρών-νοσηλευτών-λοιπού προσωπικού για τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας , γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση για 2.000 συμβασιούχους. Η «ένεση» αυτή ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ θα πρέπει να συνεχιστεί και τα 2 επόμενα χρόνια (2021-2022) με 2500 μόνιμες προσλήψεις εργαζομένων/έτος με βάση τον κανόνα 1:1, έτσι ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και να καλυφθούν με μόνιμο τρόπο οι ανάγκες που σήμερα καλύπτουν οι επικουρικοί γιατροί και το λοιπό επικουρικό προσωπικό, καθώς και οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την απαράδεκτη καθυστέρηση στην προκήρυξη ακόμα και των 1350 μόνιμων θέσεων νοσηλευτών-λοιπού προσωπικού που υπήρχε έγκριση (ΠΥΣ) από την προηγούμενη κυβέρνηση και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έχει εξαγγείλει εδώ και 2 μήνες! Αν όχι τώρα, πότε θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ ;

Η μη ενσωμάτωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, ΤΟΜΥ, Περιφερειακά Ιατρεία) στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι θετικό που χθες υπήρξε για 1η φορά ανακοίνωση για 6 Κέντρα Υγείας «αναφοράς» στο Λεκανοπέδιο που θα συνδράμουν στο έργο των νοσοκομείων. Αυτό πρέπει να γενικευθεί σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να μην αξιοποιούμε αποδοτικά στη μάχη κατά του κοροναϊού όλο το διαθέσιμο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό του ΕΣΥ .

Η μη ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ευπαθών ομάδων . Απαιτείται ενίσχυση με επαγγελματίες υγείας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των δομών ΠΦΥ ή των τμημάτων των νοσοκομείων που ήδη παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) , μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, με στελέχωση από ομάδα επαγγελματιών υγείας και με στόχο την ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα πρωτοβάθμιου χαρακτήρα σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης σε δημόσιες δομές ή σε ευάλωτες ομάδες που πρέπει να προφυλάξουμε από τον κίνδυνο της επαφής με τον ιό . Η κατ’ οίκον φροντίδα δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο του κοροναϊού.

Η έλλειψη στοχευμένων μέτρων για ομάδες του πληθυσμού ειδικής ευαλωτότητας, όπως είναι οι πρόσφυγες-μετανάστες, οι Ρομά, οι φυλακισμένοι, οι άστεγοι, οι τοξικοεξαρτημένοι, οι φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία ή προνοιακά ιδρύματα, που ζουν σε συνθήκες μαζικής διαβίωσης και συγχρωτισμού ή ανεπάρκειας μέσων προστασίας και τήρησης στοιχειωδών κανόνων ατομικής ς υγιεινής. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν, λόγω της πανδημίας, συνθήκες «κοινωνικού δαρβινισμού» και «φυσικής επιλογής» όσων είναι πιο ισχυροί και ανθεκτικοί.

Η οριακή δυνατότητα των Εργαστηρίων του ΕΣΥ και των Πανεπιστημίων για το δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο της λοίμωξης από κοροναϊό σε όσους ασθενείς, επαγγελματίες υγείας ή άτομα από το γενικό πληθυσμό απαιτείται , με βάση τα κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια που έχει ορίσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Χρειάζεται η ενίσχυση και αξιοποίηση όλων των δημόσιων εργαστηρίων των νοσοκομείων, των Ιατρικών Σχολών και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων που έχουν πιστοποιημένη εμπειρία στις μοριακές τεχνικές (real time PCR) και η διασφάλιση επάρκειας αντιδραστηρίων , με στόχο τη μέγιστη δυνατή διενέργεια αξιόπιστων εξετάσεων μέσα από το δημόσιο σύστημα .

Ο κίνδυνος υποβάθμισης της συστηματικής παρακολούθησης και καλής ρύθμισης των ασθενών με χρόνια και σοβαρά νοσήματα, λόγω της αναστολής μεγάλου μέρους της τακτικής δραστηριότητας των δημόσιων δομών υγείας. Δεν πρέπει η αναγκαία εγρήγορση για την αντιμετώπιση περιστατικών με κοροναϊό να οδηγήσει σε υποχώρηση της φροντίδας προς τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών και σε ανεπαρκή ανταπόκριση του ΕΣΥ σε άλλα έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας.

Οι μεγάλες ουρές αναμονής και η συνεχόμενη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης για την εξάλειψη τους. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού τους αυτήν την περίοδο, τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και διευκόλυνση των ασθενών με συνταγές πολύ μεγαλύτερης διάρκειας

Οι αυξανόμενες ελλείψεις απλών αλλά ζωτικής σημασίας φαρμάκων στην αγορά που επιβάλλουν απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών τους από τον ΕΟΦ . Δεν μπορούμε εν μέσω πανδημίας να αφήνουμε την αγορά να «αυτορυθμιστεί» αλλά να ενισχύουμε μέτρα κρατικού παρεμβατισμού και διασφάλισης της πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μείζον κοινωνικό αγαθό όπως το φάρμακο.

Η έλλειψη αίματος για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα των πολυμεταγγιζομένων ατόμων, λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών αυτή την περίοδο. Η ενίσχυση των αποθεμάτων σε αίμα πρέπει να γίνει μέσα από τη συνεχή ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αξιοποίηση χώρων που μπορεί να διαθέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την οργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας εκτός των Αιμοδοσιών των νοσοκομείων.

«Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση οφείλουν να βελτιώσουν τα αντανακλαστικά τους μπροστά στην υγειονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη, να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επάρκεια τα παραπάνω προβλήματα και ελλείψεις, να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλούς παροχής υπηρεσιών και το ηθικό των εργαζομένων στο ΕΣΥ, να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη διαχείριση των επειγουσών αναγκών σε προσωπικό και προμήθειες υλικών μέσω μιας διακομματικής επιτροπής, να σταματήσουν έγκαιρα κινήσεις επιχειρησιακών αυτοσχεδιασμών σε διάφορα νοσοκομεία που δεν έχουν τη συναίνεση των ανθρώπων της «πρώτης γραμμής» και, τέλος, να «παγώσουν» αυθαίρετες και ρεβανσιστικές μετακινήσεις προϊσταμένων στα νοσοκομεία, καθώς και την τακτική της επαναφοράς εργολαβικών συνεργείων σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, η σίτιση και η φύλαξη των νοσοκομείων», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: «Θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να επικαιροποιούμε και να εντοπίζουμε προβλήματα και ακάλυπτες ανάγκες στο σύστημα υγείας , επιδιώκοντας τη συμβολή μας στη δρομολόγηση και επίσπευση λύσεων που θα βελτιώσουν την ανταποκρισιμότητα του ΕΣΥ στην πανδημία».

Σε συνέχεια των προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ανέπτυξε η Φώφη Γεννηματά στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Υγείας, το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε ένα επεξεργασμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με τη δημιουργία μιας πρώτης γραμμής αντιμετώπισης των κρουσμάτων και με επισκέψεις στο σπίτι, για τις σοβαρότερες περιπτώσεις με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Στόχος, όπως υπογραμμίζει, να κρατήσουμε τον ιό όσο γίνεται μακριά από τα νοσοκομεία.

Ακολουθεί το σχέδιο του Κινήματος Αλλαγής:

Ανάπτυξη Δικτύου «Πρώτης Γραμμής» για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Α) Σκοπός:

Η συμβολή στη μικρότερη διασπορά του ιού, με τη διάγνωση μακριά από το νοσοκομείο περιστατικών με υποψία λοίμωξης από κορωνοιό. Η προστασία του ανθρώπινο δυναμικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα υγείας, τόσο από την εξάντληση, όσο και από την προσβολή από τον ίδιο τον ιό. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για τη φροντίδα των σοβαρών περιπτώσεων προσβολής από τον ιό, που θα χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο ,αλλά και γιατί θα πρέπει οι υγειονομικοί να εξακολουθήσουν να φροντίζουν με επάρκεια και τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα,(όπως ασθενείς με καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια και νευρολογικά νοσήματα κα). Η καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας.

Β) Άμεσες ενέργειες και προτεραιότητες

Η πρόταση για την ανάπτυξη κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας θα πρέπει να περιλάβει τις παρακάτω άμεσες ενέργειες:

Ανάπτυξη ενός συντονιστικού κέντρου σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας μετά από απόφαση της διοίκησης της περιφέρειας και μετά από έγκριση του ΕΟΔΥ. Μία ολιγομελής ομάδα εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, των ιατρικών συλλόγων της περιφέρειας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού, του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διασύνδεσης του δικτύου αυτού με τις δημόσιες δομές των νοσοκομείων και των υπηρεσιών ΠΦΥ.

Στηρίζεται από μια τηλεφωνική γραμμή που θα εξυπηρετείται από επιλεγμένα πρόσωπα με ιατρική η νοσηλευτική εκπαίδευση και θα δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις για επίσκεψη στο σπίτι. Εν συνέχεια θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες με τη χρήση σταθμισμένων πρωτοκόλλων ώστε να αποφασίζουν την αποστολή μιας κινητής μονάδας για επίσκεψη, εξέταση, καταγραφή, φροντίδα ή και παραπομπή στις νοσοκομειακές δομές. Ανάπτυξη του ανθρώπινου (ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου) δυναμικού που θα στελεχώσει αυτό το δίκτυο αλλά και τις κινητές μονάδες του για την εξυπηρέτηση όλου του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το δυναμικό αυτό θα αποτελείται από ιατρούς και νοσηλευτές των μονάδων της δημόσιας ΠΦΥ, αλλά και από ιδιώτες επαγγελματίες που θα προσληφθούν με συγκεκριμένες ταχύτατες προκηρύξεις, πανεπιστημιακούς, επιλεγμένους γιατρούς και επαγγελματίες, καθώς και εθελοντές με προϋπηρεσία και βασική εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείονται και τελειόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας. Η ταχύρυθμη εκπαίδευση όλου του παραπάνω ανθρώπινου δυναμικού από το εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς (πανεπιστημιακό νοσοκομείο) όσον αφορά τη χρήση των πρωτοκόλλων που θα καθορίζουν τη λειτουργία και την οργάνωση αυτού του δικτύου αλλά και την χρήση του προστατευτικού υλικού. Τόσο προστασία, των υγειονομικών όσο και των προσώπων με τα οποία θα έρχονται σε επαφή.

Όλο αυτό το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζεται από σταθμισμένα πρωτόκολλα που θα καθορίζουν την απόφαση της μετακίνησης της κινητής μονάδας, τις διαδικασίες εξέτασης, αλλά και την διενέργεια διαγνωστικών δοκιμασιών, την καταχώριση της πληροφορίας σε επιλεγμένο λογισμικό, που θα μεταφέρεται σε κεντρικό Server (το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της παρακολούθησης του ασθενούς από μακριά, όσο και τις ανάγκες της επιδημιολογικής επιτήρησης).

4. Ένταξη στον σχεδιασμό όλων των εργαστηρίων δημοσίων και ιδιωτικών.

Γ) Καθοριστικής σημασίας αποφάσεις

Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και εκπαίδευση στη χρήση του για την προστασία του υγειονομικού δυναμικού. Απόφαση για τη διαγνωστική δοκιμασία που θα διενεργηθεί. Απόφαση για το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή, φροντίδα και επιτήρηση Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανά περιφέρεια με βάση τις ιδιαιτερότητες της.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση υπογραμμίζει: «Στην προσπάθεια όλων να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η διασπορά του κορωνοϊού, “μένουμε σπίτι” και το εννοούμε!». Παράλληλα, η Ελληνική Λύση «προτείνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά η Κυβέρνηση προσπαθεί με “δόσεις” να δείξει ότι κινείται! Εδώ δεν ισχύει το... “κι όμως.. κινείται”! Αν δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ας αντιγράψει επιτυχημένα μέτρα, όπως αυτά της Νότιας Κορέας. Η Κυβέρνηση πρέπει, όπως επισημαίνει η Ελληνική Λύση: να αποφασίσει τη γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας και μη περαιτέρω διασποράς του ιού.

να εξασφαλίσει ειδικά τεστ σύντομης διάρκειας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και να εντοπισθούν οι πάσχοντες από τον ιό, κατά το σύστημα της Νότιας Κορέας.

να τερματίσει την “επιδημία” της αισχροκέρδειας, τόσο στα αναλώσιμα, όσο και στα τεστ διάγνωσης που λαμβάνουν χώρα στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, προτείνει ή να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές ή να αποφασίσει την δωρεάν εξέταση των πολιτών που έχουν ανάγκη, με αντίστοιχη επιχορήγηση στον ιδιωτικό τομέα.

Η Ελληνική Λύση δεν ξεχνά τους παραγωγούς μας και σε αυτή την κατεύθυνση προτείνει την χορήγηση ειδικών επιδομάτων σε κτηνοτρόφους και αγρότες.

Κρίνει απαραίτητη την υπαγωγή και των ιδιωτών γιατρών στην κατηγορία των δικαιούχων του επιδόματος.

Τέλος, καλεί την Κυβέρνηση να διορθώσει το σφάλμα της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων πώλησης ξύλου, καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι συμπολίτες μας, που κάνουν χρήση ξυλόσομπας ή τζακιού, έχουν μείνει χωρίς θέρμανση!