Οικονομία

Προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τις μειώσεις στα ενοίκια

Τι ζητάει από το ΥΠΟΙΚ η ΠΟΜΙΔΑ ως αντιστάθμισμα στις μειώσεις των μισθωμάτων που προβλέφθηκαν στα μέτρα για τον κορονοϊό.

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα ,η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να εκπέσουν από το φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ οι μειώσεις των μισθωμάτων.

«Εν όψει της ΠΝΠ που μόλις δημοσιεύτηκε, με την οποία η Κυβέρνηση ορθά προνοεί για τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και τα ενοίκια της κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις, των οποίων εργαζομένων έχει ρητά ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους λόγω των ανωτέρω μέτρων και εξ αυτού του λόγου δεν μισθοδοτούνται, επισημαίνουμε ότι το ίδιο οφείλει να μεριμνήσει και για τους ιδιοκτήτες – εκμισθωτές των ακινήτων, των οποίων μειώνεται ουσιωδώς το εισόδημα χωρίς να μειώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις τους!», τονίζει στη σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΜΙΔΑ και συνεχίζει.

«Η αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων κατά 40% χωρίς κανένα απολύτως, έστω και στοιχειώδες αντιστάθμισμα, όπως για όλους τους άλλους, αποτελεί βαρύτατη αδικία η οποία καθιστά θύμα της ένα μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας, και ιδιαίτερα εκείνους που μόνος πόρος επιβίωσής τους είναι κάποιο μίσθωμα, δεδομένου ότι:

Η τετράμηνη αναστολή καταβολής των τρεχουσών δόσεων φορολογικών υποχρεώσεων είναι χωρίς κανένα αντικείμενο για τους συνεπείς φορολογουμένους μια και κατά το διάστημα αυτό δεν υπάρχουν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει αμετάβλητος, θυσιαζομένης και της υπόσχεσης για νέα μείωση 8%.

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει έως 45% συν εισφορά αλληλεγγύης έως 10%, ο δε συνδυασμός των δύο αυτών φόρων λειτουργεί ως μέσο “δήμευσης”.

Η αναστολή αύξησης των αντικειμενικών αξιών, δεν βγάζει από το τραπέζι τον κίνδυνο υιοθέτησης για το 2021 των εξωπραγματικών πλέον εκτιμήσεων για αυξήσεις έως 50%.

Γι΄αυτό, σας ζητούμε κε Υπουργέ, να συμπληρώσετε την παραπάνω ΠΝΠ προσθέτοντας ότι τα ποσά κατά τα οποία μειώνονται αναγκαστικά κατά 40% τα μισθώματα σύμφωνα με την πρόσφατη ΠΝΠ, θα εκπεσθούν από το ποσό της οφειλής σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ 2020 των φορολογουμένων ιδιοκτητών, ώστε τη μείωση και στην ουσία επιδότηση των μισθωμάτων που νομοθετήσατε, να την επωμιστεί δίκαια το κοινωνικό σύνολο, και όχι να την επιβαρυνθούν αποκλειστικά και άδικα οι βαρύτατα φορολογούμενοι ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων!