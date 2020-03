Πολιτική

Απαγόρευση κυκλοφορίας: με ελικόπτερα και drone οι έλεγχοι

Εκτός του προστίμου θα επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις που επιφέρουν αυτόφωρα αδικήματα.

Με ελικόπτερα και drone από αέρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αυστηρότατους ελέγχους στους δρόμους και στα διόδια σε όλη την Ελλάδα, με επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ακόμα και αυτόφωρο, θα επιβάλλεται από την αστυνομία η απαγόρευση της κυκλοφορίας από αύριο στις 6 το πρωί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, για την εφαρμογή των μέτρων η ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν καταρτίσει ειδικό σχέδιο που προβλέπει:

Αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα από αυξημένες περιπολίες αστυνομικών, οι οποίοι, εκτός από την επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ που προβλέπεται για τους παραβάτες, θα επιβάλλουν και σοβαρότερες ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και επιφέρουν ακόμα και αυτόφωρα αδικήματα.

Θα υπάρχει επιτήρηση από αέρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από ελικόπτερα της αστυνομίας και drone, από τα οποία θα ενημερώνονται οι επίγειες δυνάμεις και θα επεμβαίνουν για την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων.

Στα διόδια θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι και όσοι προσπαθήσουν να περάσουν χωρίς να έχουν την ειδική άδεια θα υποχρεώνονται σε αναστροφή και επιστροφή στα σπίτια τους, συν το πρόστιμο των 150 ευρώ. Ή των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται ανάλογα με την περίπτωση.

«Πρόκειται για αυστηρό περιορισμό της κυκλοφορίας» είπε ο κ. Οικονόμου και συνέχισε: «Οι ώρες είναι και θα παραμείνουν κρίσιμες. Οι συνεπείς πολίτες που κατανόησαν την ανάγκη περιορισμού των κοινωνικών επαφών, το μόνο που θα δουν να αλλάζει είναι να εφοδιάζονται με την βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας. Μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν μέχρι σήμερα, υπακούοντας στις συμβουλές των ειδικών. Τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα γι' αυτούς που, ακόμη και σήμερα, παρά τα όσα συμβαίνουν, δεν κατανοούν την ανάγκη του αυτοπεριορισμού και της συλλογικής ευθύνης ως συλλογικό μας όπλο για την αναχαίτιση της πανδημίας… Τώρα είναι η ώρα, όλοι μαζί αλλά και ο καθένας προσωπικά να συμβάλουμε στη θωράκιση της χώρας. Να περάσουμε αυτή την κρίση με όσο το δυνατό λιγότερα θύματα… Είναι η ώρα του πολίτη και είμαστε πατριώτες και άνθρωποι και δεν πρέπει να υπάρξει αδύναμος κρίκος στον όλο σχεδιασμό».