Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 2000 οι θάνατοι στην Ισπανία

Αλματώδης η αύξηση των νεκρών στην χώρα. Αρκετές εκατοντάδες υπέκυψαν το τελευταίο 24ώρο.

Αλματώδης είναι η αύξηση του αριθμού των θανάτων στην Ισπανία, που μαστίζεται απο τον κορονοϊό

Ο αριθμός των νεκρών στην χωρα έφθασε τους 2.182, με 462 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε από χθες κατά 4.517, για να φθάσει στα 33.089 κρούσματα.